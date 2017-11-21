به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی تندگویان در نشست با تشکل های حوزه جوانان لرستان در سخنانی با تاکید بر اینکه رویکرد و نگاه به حوزه جوانان کشور نسبت به گذشته تغییر و تحول یافته است اظهار داشت: با برنامه ریزی صورت گرفته رویکرد ها به سمت توانایی های جوانان و استفاده از ظرفیت آنها در حوزه های مختلف رفته است.

توجه دولت به حوزه جوانان کشور

وی با اشاره به توجه ویژه دولت به حوزه جوانان و استفاده از نیروهای جوان و توانمند عنوان کرد: در حال حاضر بخش زیادی از نیروهای وزارت نفت را جوانان تشکیل می دهند و در معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز میانگین سن مدیران این حوزه ۱۰ سال کاهش پیدا کرده است.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر اینکه جوانان توانسته اند که خود را به دولت ها اثبات کنند گفت: تشکل های حوزه جوانان کشور، نوپا هستند و با این وجود فعالیت های مطلوبی از سوی این تشکل ها را ما شاهد هستیم.

تندگویان با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته به ازای هر ۱۰۰ نفر یک تشکل وجود دارد گفت: این در حالیست که در ایران به ازای هر ۱۵ هزار نفر یک تشکل فعال است.

وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه فعالیت تشکل های حوزه جوانان باید به سمت خودکفایی بوده و به گونه ای باشد که دستگاهها و نهاد ها طالب فعالیت با این تشکل ها باشند گفت: به طور حتم دولت و دستگاههای مختلف از تشکل ها حمایت های لازم را خواهند داشت اما خود تشکل ها نیز باید خود را توانمند کرده و ظرفیت های خود را ارائه دهند.

راه اندازی کمیته های تخصصی برای پیگیری امور جوانان

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه متاسفانه در حوزه جوانان اصلا سیاست گذاری لازم را نداریم گفت: مشخص و مستقل نبودن فعالیت حوزه جوانان موجب شده که این حوزه بلاتکلیف باشد و حوزه جوانان کشور سیاست گذاری و ریل گذاری مشخصی ندارد.

تندگویان با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای احیای حوزه جوانان از سوی وزارت ورزش و جوانان بیان داشت: در این کمیته های مختلفی در معاونت جوانان این وزارت خانه برای پیگیری موضوعات مختلف مربوط به حوزه جوانان راه اندازی شده است.

وی با اشاره به استفاده از مدیران با تجربه، مشاوران و وزرای دوره های مختلف در این کمیته های تخصصی گفت: این کمیته ها اقدام به تبیین اهداف بلند مدت در حوزه جوانان خواهند کرد.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در ادامه سخنان خود با اشاره به لایحه تفکیک بخش جوانان از ورزش بیان داشت: این لایحه در مجلس در حال پیگیری و بررسی بوده و ما نیز به عنوان نماینده دولت پیگیر تصویب این لایحه در مجلس هستیم.

وی با تاکید بر ضرورت پیگیری تشکل های حوزه جوانان در استان های مختلف و رایزنی با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای تصویب این لایحه بیان داشت: امیدواریم با اقدامات صورت گرفته این لایحه تا پایان سال نهایی و تعیین تکلیف شود.

پیگیری برای کسری خدمت اعضای تشکل های جوانان

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در ادامه سخنان خود با اشاره به انعقاد تفاهم نامه های همکاری از سوی این وزارت خانه در حوزه های مختلف با نهاد ها و دستگاههای دیگر گفت: همچنین یک تفاهم نامه با وزارت کشور منعقد کرده ایم تا شناسه سمن ها و تشکل های مردم نهاد را در کشور نهایی کنیم و امیدواریم این اقدام نیز تا پایال سال عملیاتی شود.

تندگویان با اشاره به انعقاد تفاهم نامه همکاری با نیروهای مسلح برای پیگیری مسائلی از جمله کسری خدمت برای اعضای تشکل ها، استفاده از آنها در قالب امریه و ... بیان داشت: امیدواریم این تفاهم نامه نیز تا ۱۵ آذر ماه امسال نهایی شود.

وی همچنین در ادامه سخنان خود با اشاره به پرداخت تسهیلات به طرح های کارآفرینی تشکل های جوانان گفت: در این راستا با همکاری بانک عامل تسهیلاتی با سقف ۱۰۰ میلیون تومان و سود چهار درصد به این تشکل ها پرداخت خواهد شد.