احداث ۱۲۰۰ واحد مسکن توسط بسیج برای زلزله زدگان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز اختتامیه دوره‌های آموزش تخصصی دفاعی بیت المقدس در دانشگاه شهید مطهری با حضور سردار غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین و سردار معینی مسئول آموزش و تربیت نیروهای سازمان بسیج برگزار شد.

غیب پرور به مناسبت سالروز گرامیداشت بسیج در رابطه با اقدامات سازمان بسیج مستضعفین در سال ۹۶ اظهار داشت: هفته بسیج را تبریک عرض می کنم و از خدای بزرگ برای شادی ارواح طیبه شهدا و امام راحل طلب مغفرت دارم. باید سپاسگزار باشیم که امام خمینی (ره) چنین نهاد مردمی را برای ملت ایران پایه گذاری کردند.

وی با بیان اینکه فتوح گشایی سوریه و باز پس‌گیری مناطق از رژیم غاصب داعش معجزه خداوند بود، افزود: بسیج تنها نهادی بود که در تمام موقعیت ها که نظام اسلامی به آن نیاز داشت حضور یافت و چه بسا شکست داعش به واسطه راه و منش مخلصانه بسیج ممکن ساز شد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه بیان داشت: نیروهای بسیجی همانطور که امام راحل فرمودند مخلص است و در همه عرصه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و علمی حضوری موثر دارند.

غیب پرور با اشاره به ایرادات مقام معظم رهبری در خصوص شکست حتمی رژیم کودک کش و ستمگر صهیونیستی عنوان کرد: مقام معظم رهبری پیش بینی کردند که ۲۵ سال آینده رژیم غاصب صهیونیستی نابود خواهد شد و این مهم محقق نخواهد شد مگر با اخلاق و منش بسیج.

وی افزود: همه ما وظیفه داریم اخلاق و فرهنگ بسیج را در جامعه گسترش دهیم تا به اهداف اصلی اسلامی و اهداف اصلی خود دست یابیم و آن جز با گرویدن به سربازان امام زمان (عج) ممکن نخواهد بود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین خاطرنشان کرد: در سال ۹۶ که مقام معظم رهبری مسئولیت بنده را در بسیج تعیین فرمودند در نظر داشتند که بسیج محفلی برای حضور جوانان با استعداد و نخبه باشد تا با فرصتی که برای آموزش پیدا می کنند در آینده سرمایه کشور شوند. ایشان ۴ شاخص علم، فرهنگ سازی، دفاع و خدمت رسانی را برای آموزش و راه این جوانان تعیین کردند.

غیب پرور تاکید کرد: باید دوران جوانی را ارزش نهاد چراکه شخصیت انسان در این دوره زمانی شکل می گیرد. با هدف گذاری انجام شده و غایتی که مقام معظم رهبری در نظر دارند، حضور ۱۰۰ هزار نفر نیروی آموزش دیده در فضاهای علمی تخصصی در سال آینده کلید خورده است که با تداوم آموزش ها می توان یک ارتش چند هزار نفره تخصص علمی را در شرایط بحران در اختیار داشت.

وی با بیان اینکه خدمت رسانی با اخلاص به مردم از وظایف اصلی بسیج است تصریح کرد: یک بسیجی با اخلاقی که به مردم نشان می دهد شناخته می شود و چه بهتر از آن که بسیج الگوی مردم در فرهنگ اخلاق مدارانه باشد. گاها دیده شده که نیروهای گشت در سطح شهر و ایستگاه های بازرسی در کلانشهرها باعث بروز تنش و ناهنجاری شده که مردم آن را از چشم بسیج دیده اند و قطعاً تمام این ایستگاه های بازرسی را از سطح شهر ها جمع خواهم کرد همانطور که امام خمینی(ره) فرمودند بسیج لشکر مخلص خداست و جایی برای فیگور گرفتن برای مردم نیست.

غیب پرور با بیان اینکه خدمت رسانی و امداد در مناطق زلزله زده غرب کشور در همان ساعات اولیه صورت گرفت، گفت: بسیج تنها نهادی بود که از لحظه خسارت و آسیب در کنار مردم بود و در حال حاضر نیز ۱۲۰۰ پروژه ساخت مسکن را به امضا رساندیم تا مردم را از سرمای سخت نجات دهیم.