پاسخ دوپهلوی باشگاه استقلال به شکایت مجتبی جباری

به گزارش خبرنگار مهر، ماجرای شکایت مجتبی جباری از باشگاه استقلال برای دریافت بخشی از مطالباتش وارد مرحله جدیدی شده است. بعد از آنکه جباری برای گرفتن بخشی از قراردادش شکایتی را به کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال داد، این کمیته خواستار پاسخگویی باشگاه استقلال شد.

باشگاه استقلال نیز پاسخی را در واکنش به درخواست کمیته تعیین وضعیت ارسال کرده است ولی این پاسخ دو پهلو می باشد.

کمیته تعیین وضعیت قرار است این هفته پاسخ باشگاه استقلال را به صورت دقیق تر بررسی کند و در صورتی که توضیحات باشگاه استقلال قانع کننده نباشد، مجدداً از این باشگاه توضیح بیشتری خواهد خواست.