کاهش ۳۸ درصدی بارش در استان کرمانشاه/انسداد ۱۶۰ چاه غیرمجاز

کیاست امیریان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: درسال آبی ۹۷-۹۶ تا کنون حدود ۵۵ میلیمتر بارندگی داشته ایم که نسبت به سال آبی گذشته رشد ونسبت به آمار بلند مدت حدود ۳۸ درصد کاهش را نشان می دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه افزود: امیدواریم با بارش های خوب در ادامه فصل پاییز و زمستان سال آبی نرمالی داشته باشیم.

انسداد ۱۶۰ چاه غیرمجاز در استان کرمانشاه

وی به برنامه مقابله با چاههای غیرمجاز در استان اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد ۱۶۰ حلقه چاه غیرمجاز پرو مسلوب المنفعه شده ودر صدد هستیم تا پایان سال ۵۰۰ حلقه دیگر را مسدود کنیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه تصریح کرد: خوشبختانه توانسته ایم با برخورداری از اعتبارات اسناد خزانه بخش مهمی از نیاز مالی امسال را تامین کنیم تا در طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی هزینه کنیم.