نمایشگاه تصاویر و آثار علامه بلادی بوشهری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه تصاویر و آثار این عالم بزرگ با حضور آیت الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، آیت الله نمازی نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان، حجت الاسلام حسینی نژاد رئیس مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم و حجت الاسلام خدری نماینده مردم بوشهر گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی افتتاح شد.

نماز ظهر و عصر به امامت آیت الله جنتی رئیس مجلس خبرگان و دبیر شورای نگهبان اقامه شد.

در پایان سومین کنگره علامه بلادی بوشهری (ره) از ۲۴ اثر برتر تجلیل و ۳۰ پژوهش شایسته تقدیر شد.

به گفته حجت‌الاسلام یوسف جمالی دبیر کنگره علمی پژوهشی علامه بلادی بوشهری ۸۰۰ اثر به دبیرخانه کنگره علمی پژوهشی علامه بلادی بوشهری ارسال شد که از این تعداد آثار ۳۰۰ اثر متعلق به دانشجویان است.