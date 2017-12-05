پاساژ پالادیوم و ارگ عبور و مرور را در منطقه مختل کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در واکنش به اظهارات معاونت شهرسازی و معماری به نبود پیوست ترافیکی برای طرح‌های حجیم در تهران انتقاد کرد.

وی با تاکید بر اینکه طرح‌های حجیم تهران پیوست ترافیکی ندارند گفت: در مورد ساختمان ارگ، پالادیوم و اطلس‌مال مطالعه صد درصدی ترافیک صورت نگرفته است. در نتیجه باید دوباره در این زمینه سرمایه‌گذاری و برای آنها پیوست ترافیکی تهیه شود.

رئیس شورای شهر با اشاره به تحقیقاتی که در این حوزه انجام داده‌اند، اظهار کرد: من درباره این پروژه اطلس‌مال شخصا سوال و اعلام کردم که تحقیقاتی در این زمینه صورت گرفته و این تحقیقات نشان داده که با احداث پروژه کل ترافیک منطقه مختل خواهد شد و وقتی از آنها پرسیدم راه‌حل شما چیست، اظهار کردند راه‌حل احداث دو تونل ترافیک منطقه روان شود. این در حالی است که احداث این دو تونل نیازمند حجم بالای سرمایه‌گذاری است.

هاشمی ادامه داد: پاساژ پالادیوم و ارگ کاملا مناطق خود را قفل کرده‌اند، شاهد هستیم که پاساژ کوروش هم اتوبان ستاری را کاملا بسته است. در نتیجه پیشنهاد می‌کنیم که در پروژه‌هایی که طرح آنها داده شده اما هنوز راه نیفتاده‌اند، حتما پیوست ترافیکی تهیه شود.

وی با تاکید بر اینکه باید برای پروژه‌هایی که در حال بهره‌برداری هستند اما معضل جدی ترافیکی ایجاد کردند، چاره‌ای اندیشید، خاطرنشان کرد: برای پروژه‌هایی که راه افتاده‌اند باید با پول خودِ صاحبان که درآمد بالایی نیز از این پاساژها دارند، فکری برای حل معضل ترافیکی کرد.