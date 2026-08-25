به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، امیر مقیسه با تبریک هفته دولت با اشاره به مصوبه هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران درباره جمع‌آوری گازهای همراه نفت بیان کرد: براساس این مصوبه که اوایل پارسال تصویب شد، گازهای همراه نفت و گازهای مشعل شرکت ملی نفت ایران با نرخ پایه صفر در معرض انتخاب و رقابت بخش خصوصی و غیردولتی قرار گرفت.

وی با اعلام اینکه بر پایه این مصوبه، پارسال ۳۰ مزایده برگزار شد که ۲۳ قرارداد به مرحله امضا رسید، افزود: در نتیجه اجرای این قراردادها، ۵۷ مشعل خاموش و سالانه بیش از ۸۰۰ میلیون دلار درآمد برای کشور از گازهایی که پیش از این سوزانده و هدر می‌رفت، ایجاد می‌شود.

مدیر سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران از ایجاد حدود یک‌هزار و ۶۰۰ فرصت شغلی در قالب این قراردادها خبر داد و تصریح کرد: اجرای این طرح‌ها زمینه اشتغال جوانان و نیروهای تحصیل‌کرده کشور را فراهم می‌کند.

دائمی‌شدن سیاست واگذاری گازهای همراه

مقیسه دائمی‌شدن مصوبه جمع‌آوری گازهای همراه را از اقدام‌های اخیر هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران دانست و گفت: با توجه به عملکرد این مصوبه و موفقیت آن در جمع‌آوری گازهای همراه، هیئت‌مدیره این شرکت تصمیم گرفت اجرای این مصوبه به‌صورت دائمی ادامه یابد.

وی تأکید کرد: دائمی‌شدن این مصوبه گام مثبتی در جذب منابع بخش خصوصی و غیردولتی و تداوم قراردادهای جمع‌آوری گازهای همراه خواهد بود.

مدیر سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران با اشاره به قراردادهای امضاشده در مناطق نفت‌خیز جنوب بیان کرد: در قالب این قراردادها، امیدواریم به‌زودی مشعل‌های شهر اهواز که سال‌ها روشن بوده‌اند، خاموش شوند.

مقیسه افزود: این پروژه با سرمایه‌گذاری خارجی و در قالب قراردادی همراه با انتقال فناوری اجرا و نخستین واحد ان‌جی‌ال اسکیدمانتد نیز در این چهارچوب تأمین می‌شود.

وی یادآور شد: اجرای این قراردادها افزون‌بر جمع‌آوری گازهای همراه و جلوگیری از سوزاندن منابع ارزشمند کشور، از منظر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری نیز مزیت مضاعفی برای صنعت نفت به همراه دارد.