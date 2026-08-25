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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۰

خلق ۸۰۰ میلیون دلار درآمد از جمع‌آوری گازهای همراه نفت

خلق ۸۰۰ میلیون دلار درآمد از جمع‌آوری گازهای همراه نفت

مدیر سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران از امضای ۲۳ قرارداد برای جمع‌آوری گازهای همراه نفت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، امیر مقیسه با تبریک هفته دولت با اشاره به مصوبه هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران درباره جمع‌آوری گازهای همراه نفت بیان کرد: براساس این مصوبه که اوایل پارسال تصویب شد، گازهای همراه نفت و گازهای مشعل شرکت ملی نفت ایران با نرخ پایه صفر در معرض انتخاب و رقابت بخش خصوصی و غیردولتی قرار گرفت.

وی با اعلام اینکه بر پایه این مصوبه، پارسال ۳۰ مزایده برگزار شد که ۲۳ قرارداد به مرحله امضا رسید، افزود: در نتیجه اجرای این قراردادها، ۵۷ مشعل خاموش و سالانه بیش از ۸۰۰ میلیون دلار درآمد برای کشور از گازهایی که پیش از این سوزانده و هدر می‌رفت، ایجاد می‌شود.

مدیر سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران از ایجاد حدود یک‌هزار و ۶۰۰ فرصت شغلی در قالب این قراردادها خبر داد و تصریح کرد: اجرای این طرح‌ها زمینه اشتغال جوانان و نیروهای تحصیل‌کرده کشور را فراهم می‌کند.

دائمی‌شدن سیاست واگذاری گازهای همراه

مقیسه دائمی‌شدن مصوبه جمع‌آوری گازهای همراه را از اقدام‌های اخیر هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران دانست و گفت: با توجه به عملکرد این مصوبه و موفقیت آن در جمع‌آوری گازهای همراه، هیئت‌مدیره این شرکت تصمیم گرفت اجرای این مصوبه به‌صورت دائمی ادامه یابد.

وی تأکید کرد: دائمی‌شدن این مصوبه گام مثبتی در جذب منابع بخش خصوصی و غیردولتی و تداوم قراردادهای جمع‌آوری گازهای همراه خواهد بود.

مدیر سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران با اشاره به قراردادهای امضاشده در مناطق نفت‌خیز جنوب بیان کرد: در قالب این قراردادها، امیدواریم به‌زودی مشعل‌های شهر اهواز که سال‌ها روشن بوده‌اند، خاموش شوند.

مقیسه افزود: این پروژه با سرمایه‌گذاری خارجی و در قالب قراردادی همراه با انتقال فناوری اجرا و نخستین واحد ان‌جی‌ال اسکیدمانتد نیز در این چهارچوب تأمین می‌شود.

وی یادآور شد: اجرای این قراردادها افزون‌بر جمع‌آوری گازهای همراه و جلوگیری از سوزاندن منابع ارزشمند کشور، از منظر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری نیز مزیت مضاعفی برای صنعت نفت به همراه دارد.

کد مطلب 6927140
طیبه بیات

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