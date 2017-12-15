ایران دارای رتبه ۶۷ دنیا در سرعت دانلود/ نروژ و هلند در صدر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، Speedtest.net یک خدمت مبتنی بر وب است که تحلیلی رایگان از پارامترهای دسترسی به اینترنت در سراسر جهان فراهم می کند. این وب سایت که به شرکت Ookla' تعلق دارد آگوست گذشته ابزار «شاخص جهانی Speedtest » را رونمایی کرد. این ابزار سرعت اینترنت در سراسر جهان را رصد می کرد.

طبق سنجش هایSpeedtest سرعت دانلود موبایل جهان طی ۱۲ ماه گذشته ۳۰.۱ درصد و سرعت آپلود موبایل نیز ۳۸.۹ درصد افزوده شده است. این ابزار همچنین نشان داد سرعت دانلود پهنای باند ثابت نیز ۳۱.۶ درصد بهبود یافته است. این درحالی است که متوسط سرعت دانلود موبایل ۲۰.۲۸ و دانلود پهنای باند ثابت ۴۰.۱۱ مگابایت برثانیه اعلام شده است.

طبق این شاخص، سرعت دانلود موبایل در ایران ۱۶.۷۴ مگابیت برثانیه و سرعت آپلود موبایل Mbps ۸.۳۷ است. در همین راستا رتبه ایران در این بخش ۶۷ است.

اما در حوزه سرعت دانلود با پهنای باند ثابت ایران با سرعت دانلود ۱۰.۲۸ مگابیت برثانیه و آپلود ۴.۹۲ Mbps در رتبه ۱۰۵ قرار دارد.

این درحالی است که نروژ با سرعت دانلود موبایل ۶۲.۶۶ مگابایت برثانیه در رتبه اول این فهرست قرار دارد. پس از آن هلند با سرعت ۵۳.۰۱ Mbps، ایسلند با Mbps۵۲.۷۸ مگابیت در ثانیه قرار گرفته اند.

در شاخص سرعت دانلود با پهنای باند ثابت نیز کشور سنگاپور با سرعت ۱۵۳.۸۵ مگابیت برثانیه در رتبه نخست قرار دارد. پس از آن ایسلند با سرعت Mbps۱۴۷.۵۱ و هنگ کنگ با سرعت Mbps ۱۳۳.۹۴ قرار دارند.

در هر حال ماه نوامبر Speedtest اعلام کرد سرعت دانلود موبایل در ۱۱۹ کشور بیش از متوسط جهانی ۲۰.۲۸ مگابیت برثانیه است. همچنین در ۱۳۴ کشور این شاخص کمتر از متوسط جهانی است. پهنای باند در ۷۱ کشور بالاتر از متوسط جهانی و ۱۸۵ کشور کمتر از این شاخص است.

همچنین کشورهای لائوس، ویتنام، ترینیداد، هنگ کنگ و لبنان شاهد بیشترین افزایش سرعت اینترنت موبایل بودند.