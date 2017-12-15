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۲۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۲۷

بر اساس یک رتبه بندی اعلام شد؛

ایران دارای رتبه ۶۷ دنیا در سرعت دانلود/ نروژ و هلند در صدر

ایران دارای رتبه ۶۷ دنیا در سرعت دانلود/ نروژ و هلند در صدر

ایران در فهرست رتبه بندی شاخص سرعت دانلود موبایل جهان به رتبه ۶۷ دست یافت. این شاخص در ایران ۱۶.۷۴ مگابیت برثانیه محاسبه شده که از متوسط جهانی ۲۰.۲۸ مگابیت برثانیه کمتر است.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت،   Speedtest.net یک خدمت مبتنی بر وب است که تحلیلی رایگان از پارامترهای دسترسی به اینترنت در سراسر جهان فراهم می کند. این وب سایت که به شرکت Ookla' تعلق دارد آگوست گذشته ابزار «شاخص جهانی Speedtest » را رونمایی کرد. این ابزار سرعت اینترنت در سراسر جهان را رصد می کرد.

طبق سنجش هایSpeedtest سرعت دانلود موبایل جهان طی ۱۲ ماه گذشته ۳۰.۱ درصد و سرعت آپلود موبایل نیز ۳۸.۹ درصد افزوده شده است. این ابزار همچنین نشان داد سرعت دانلود پهنای باند ثابت نیز ۳۱.۶ درصد بهبود یافته است. این درحالی است که متوسط سرعت دانلود موبایل ۲۰.۲۸ و دانلود پهنای باند ثابت ۴۰.۱۱ مگابایت برثانیه اعلام شده است.

طبق این شاخص، سرعت دانلود موبایل در ایران ۱۶.۷۴ مگابیت برثانیه و سرعت آپلود موبایل Mbps ۸.۳۷  است. در همین راستا رتبه ایران در این بخش ۶۷ است.

 اما در حوزه سرعت دانلود با پهنای باند ثابت ایران با سرعت دانلود ۱۰.۲۸ مگابیت برثانیه و آپلود ۴.۹۲ Mbps در رتبه ۱۰۵ قرار دارد.

 این درحالی است که نروژ با سرعت دانلود موبایل ۶۲.۶۶ مگابایت برثانیه در رتبه اول این فهرست قرار دارد. پس از آن هلند با سرعت ۵۳.۰۱ Mbps، ایسلند با Mbps۵۲.۷۸ مگابیت در ثانیه قرار گرفته اند.

 در شاخص سرعت دانلود با پهنای باند ثابت نیز کشور سنگاپور با سرعت ۱۵۳.۸۵ مگابیت برثانیه در رتبه نخست قرار دارد. پس  از آن ایسلند با سرعت Mbps۱۴۷.۵۱ و هنگ کنگ با سرعت Mbps ۱۳۳.۹۴ قرار دارند.

در هر حال ماه نوامبر Speedtest اعلام کرد سرعت دانلود موبایل در ۱۱۹ کشور بیش از متوسط جهانی ۲۰.۲۸ مگابیت برثانیه است. همچنین در ۱۳۴ کشور این شاخص کمتر از متوسط جهانی است. پهنای باند در ۷۱ کشور بالاتر از متوسط  جهانی و ۱۸۵ کشور کمتر از این شاخص است.

همچنین کشورهای لائوس، ویتنام، ترینیداد، هنگ کنگ و لبنان شاهد بیشترین افزایش سرعت اینترنت موبایل بودند.

کد مطلب 4172639
شیوا سعیدی

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    نظرات

    • مهسا IR ۲۲:۱۴ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۴
      2 0
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      یک مقایسه هم از سرانه مصرف اینترنت ارائه میشد جالب تر میشد. یک عده پورشه دارن ولی اندازه پراید استفاده نمی کنن. پس میزان مصرف مهم است.
    • 1 US ۲۳:۱۶ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۴
      0 0
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      البته همین سرعت ها هم نیست حداکثر سرعت متوسط ثابت در ایران 4 مگابیت بر ثانیه هست موبایل هم حداکثر 8 مگابیتبر ثانیه هست یعنی ما آخر هستیم

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