جایگاه ایران به عنوان قدرت اول منطقه روزبه روز بیشتر تثبیت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد در ویژه برنامۀ «تحلیل نقش و جایگاه امروز ایران در منطقه و جهان» از مجموعه برنامه های مستند «ایران» که به «ایران و هویت فرهنگی ایرانیان» می پردازد، به جایگاه کنونی ایران در منطقه اشاره کرد و گفت: «آنچه باعث بقای ایران شده، فرهنگ غنی چندین هزار سالۀ آن است که به رغم گسست های سیاسی، پیوستگی و استواری خود را حفظ کرده است؛ به نحوی که هرگاه ایران از سوی دولت های غاصب مورد هجمه قرار گرفته، باز توانسته هویت خود را احیا کند و خویشتن را به گذشتۀ تاریخیِ فرهنگی خود گره بزند و این نام ارزشمند یعنی ایران و هویت ایرانی تا امروز استمرار پیدا کند.

رییس هییت امنا دانشگاه آزاد اسلامی افزود: ملت ایران با توجه به ذخایر و گنجینه های بی بدیل و عظیم فرهنگی که اجزای ملت ایران را به هم پیوند می دهد و ریشۀ عمیقی که در عمق تاریخ دارد، به استناد شواهد تاریخی، «آسیب ناپذیرترین ملت منطقه» بوده، چنان که برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه، زبان، خط، و فرهنگ ایرانی به نحو بی نظیری از گذشته های دور، استمرار و پیوستگی خود را حفظ کرده است. دکتر ولایتی با تاکید بر این نکته که ایمان و اعتقادات مردم ایران ستون فقرات این فرهنگ است تاکید کرد : این پیوستگی فرهنگی بُن و اساس انسجام ملی ما است، انسجام ملی ای که بدین تردید، در میان تمام کشورهای اسلامی بی نظیر و یکتا است و هیچ کشور اسلامی دیگری از تنگۀ جبل الطارق تا تنگۀ مالاکا، و از شمال غربی افریقا تا جنوب شرقی آسیا، صاحب چنین انسجام ملی و پشتوانۀ فرهنگی و هویتی ای نیست.

وی به تحولات سریع در عرصه بین المللی و منطقه ای اشاره کرد و افزود: در این شرایط دَرهم ریختگی سیاسی جهان و عرصۀ بین المللی که استراتژی ها گاه، عمر چند هفته ای دارند، ایران استوار ایستاده و مورد رَشک رقبا و دشمنان منطقه ای و بین المللی اش است.

دکتر ولایتی در پاسخ به پرسشی در مورد علت حضور مستشاری ایران در بعضی کشورهای منطقه گفت: ایران به عنوان کشوری با مساحت نزدیک به یک میلیون و هفتصدهزار کیلومتر مربع، منابع غنی طبیعی، سابقۀ دیرینۀ فرهنگی و تمدنی، هویت قوام یافته و ملتی منسجم همۀ عوامل رشد و توسعه را به قوت، دارا است؛ لیکن مراقب مرزهای خود نیز هست و اجازه نمی دهد که قدرت های توطئه گر، کشورهای منطقه را یک به یک اشغال، تجزیه و تضعیف کنند و در اطراف ایران آتش جنگ را بیفروزند و ایران را به انفعال وادار کنند که به هر طرف رو کند، پایگاه های تثبیت شدۀ دشمن را در مرزهای مشترک خود با کشورهای همسایه مشاهده نماید.

عضو مجع تشخیص مصلحت نظام افزود: از سوی دیگر، حکومت های سوریه و عراق دوستان ایران هستند و از دید ایران، فرق فراوانی وجود دارد میان این که در بغداد و دمشق دوستان ایران حاکم باشند یا دشمنان ایران. اگر این دولت ها که با رأی مردم بر سر کار آمده اند و حکومت هایی دموکراتیک دارند از ایران درخواست کمک کنند حتماً مصلحت ما است که به آن ها کمک بکنیم. ما خاطرۀ بسیار تلخی از جنگ با کشور همسایه داریم. گرچه در آن جنگ پیروز شدیم اما صدها هزارتَن از مردم ما مجروح و یا شهید شدند و به تخمین سازمان ملل متحد یکصد میلیارد و به تخمین ما، هزار میلیارد دلار ضرر بر کشور تحمیل شد. به همین دلیل جنگ را به زمین داعش بردیم و او را مجبور کردیم که در زمین خودش با ما بجنگد والا باید در داخل کشور برای مقابله با داعش سنگر می بستیم.

ولایتی با اشاره و تاکید بر این که جایگاه ایران به عنوان قدرت اول منطقه روز به روز بیشتر تثبیت می شود تصریح کرد: ایران باید به خودش تکیه بکند. اگر ایران تکیه بر اقتصاد مقاومتی، دفاع میلیونی مردمی و بسیجی، انسجام ملی، و خودکفایی در حوزۀ صنایع دفاعی را سرلوحۀ خود قرار دهد جایگاه خود به عنوان قدرت اول منطقه را تثبیت می کند و تأثیرگذارترین کشور منطقه در حوزۀ سیاسی خواهد شد.