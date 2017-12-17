فرصت ۳ ماهه برای بررسی میزان تحقق طرح تفصیلی شهر تهران

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تاخیر صورت گرفته در ابلاغ طرح تفصیلی، گفت: سال ۸۶ طرح جامع شهر تهران ابلاغ شده و طرح تفصیلی نیز با حدود ۵ سال تاخیر ابلاغ شد؛ در نزدیکی انتخابات ۹۲ گفتند طرح تفصیلی قرار است ابلاغ شود و در این صورت دیگر کسی نمی تواند ساخت و ساز کند از این رو تعداد پرونده های شهرسازی به بالای ۳۰ هزار عدد رسید.

وی گفت: اگر سالی ۲۰ هزار پرونده ساختمانی داشته باشیم، معمولا همه این پرونده ها به نتیجه نمی رسد و خود به خود ۲۰ تا ۳۰ درصد به صدور مجوز منجر نمی شود؛ بعضی از پروانه ها نیز به مرحله ساخت نمی رسند. به این ترتیب می توان گفت حدود ۱۲ هزار پرونده ساختمانی در سال به نتیجه می رسد و به ساخت و ساز منجر می شود.

هاشمی خاطرنشان کرد: این آمار به معنی آن است که در طول ۱۰ سال، ۱۲۰ هزار ساختمان در شهر ساخته شده که با احتساب متوسط آپارتمان ها و جمعیت پذیری، می شود عنوان کرد که در این مدت حدود ۲ میلیون نفر جمعیت پذیری در شهر تهران ایجاد کرده ایم.

رییس شورای شهر تهران ادامه داد: مشکل اصلی آن است که گاهی اوقات پروانه های ساختمانی در جای خودش داده نشده و گاهی اوقات نیز پروانه های اضافه ای داده شده است که باید این موارد را احصا کنیم.

بهاره آروین، عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران نیزدر خصوص این طرح، گفت: من با جزئیات و ضرورت دریافت این گزارش هیچ مشکلی ندارم اما آیا برای دریافت گزارش ها نیاز به مصوبه داریم؟ ما در شورای شهر به این موارد نیاز داریم اما آیا باید برای دریافت این گزارش برای شهرداری مجوز صادر کنیم؟

وی تاکید کرد: به نظرم ریل گذاری ابتدایی ما در جای نادرستی قرار می گیرد چراکه دریافت گزارش از شهرداری تهران نیاز به مصوبه ندارد؛ ما به عنوان نهاد نظارتی باید بتوانیم دقیق ترین گزارش ها را با یک نامه ساده دریافت کنیم.

آروین خاطر نشان کرد: سامانه شهرسازی به گونه ای است که این گزارش گیری با یک کار کارشناسی مشخصی قابل دریافت است.

در ادامه جلسه، افشین حبیب زاده، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران طی سخنانی در موافقت با این طرح، تاکید کرد: با توجه به اهمیت، جامعیت و آثار حاصل از نتایج و پاسخ هایی که به سوالات مطرح می شود، می طلبد که این موضوع به عنوان یک طرح از سوی شورای شهر مطرح شود.

وی گفت: تعداد پروانه های کمیسیون ماده ۱۰۰، تعداد توافقات صورت گرفته در شوراهای معماری مناطق و ناموزونی منظر شهری همه نشان می دهد که طرح تفصیلی رعایت نشده است؛ اما جای سوال است که آیا این موضوعات به خاطر مشکل طرح تفصیلی بوده و یا عدم پایبندی ما به طرح تفصیلی باعث این مسایل شده است؟

حبیب زاده ادامه داد: این موارد به حدی اهمیت دارد که می تواند به عنوان یک طرح مطرح شود؛ پاسخ های این سوالات نیز ما را به این نتیجه می رساند که اگر طرح تفصیلی نیاز به بازنگری دارد، آن را با جدیت بیشتری دنبال کنیم.

شهربانو امانی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز مخالفت با این طرح، گفت: برخی طرح ها و لوایحی در کمیسیون ها باقی مانده اند که نظرات کارشناسان علاقه مند به شفاف سازی باعث می شود تا این طرح های الزام در صحن شورای شهر قرار بگیرد.

وی گفت: سه شنبه گذشته که طرح الزام شهرداری تهران در زمینه زلزله را داشتیم نیز بحث بود که ما به حد کافی قانون و دستورالعمل داریم و می توانیم از شهرداری تهران به راحتی گزارش بگیریم. ممکن است با توجه به اتفاقات و روش های شورای قبل، آنها نمی توانستند از شهرداری تهران گزارش مبسوطی دریافت کنند اما ما یک مصوبه داشتیم که شهردار تهران با فوریت عنوان کند چه چیزی را تحویل گرفته است. اگر همین مصوبه را در معاونت ها نیز تسری دهیم، روشن می شود که آیا ضرورتی دارد که دائما شهرداری را الزام کنیم یا خیر؟

صدراعظم نوری نیز گفت: وقتی به تشخیص رئیس شورا طرح و لایحه ای اعلام وصول می شود در کمیسیون ها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

همچنین زهرا صدر اعظم نوری، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر نیز در پایان جلسه امروز در جریان تذکری آئین نامه ای عنوان کرد: وقتی به تشخیص رئیس شورا طرح و لایحه ای اعلام وصول می شود در کمیسیون ها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، رئیس و مخبر کمیسیون اصلی و فرعی نظرات خود را در شورا ارایه خواهند داد؛ از این رو کمیسیون های فرعی نیز باید نظرات خود را در شورا قرائت کنند و سپس مخالف و موافق درباره آن بحث کنند.

در نهایت پس از بحث و بررسی اعضا طرح «الزام شهرداری تهران به ارایه گزارش میزان تحقق طرح تفصیلی شهر تهران» با ۱۰ رای موافق به تصویب رسید.