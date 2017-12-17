محورهای سفر وزیر خارجه فرانسه به واشنگتن اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد: «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه فردا دوشنبه برای دیدار با همتای آمریکائی خود راهی واشنگتن می شود.

در بیانیه وزارت خارجه فرانسه در این خصوص آمده است: وی قرار است در جریان این سفر با رکس تیلرسون وزیر خارجه، هربرت مک مستر مشاور امنیت ملی آمریکا و جرد کوشنر داماد و مشاور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز دیدار و درباره موضوعات مختلفی با آن ها به رایزنی بپردازد.

بیانیه مذکور در ادامه می افزاید: گفتگو درباره مسائلی از قبیل مبارزه با تروریسم، بحران سوریه، لبنان، لیبی، کره شمالی و همچنین موضوع ایران از مهمترین محورهای دیدار وزیر خارجه فرانسه با مقامات آمریکایی اعلام شده است.

از دیگر مسائلی که قرار است در این سفر لودریان درباره آن با مقامات آمریکا گفتگو کند، تصمیم اخیر ترامپ مبنی بر انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس اشغالی است.