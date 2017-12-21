محسن علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تقدیر از مشارکت مردم در کمک رسانی به زلزله زدگان کرمانشاه اظهار داشت: با وجود اینکه ۴۰ روز از زلزله کرمانشاه گذشته، مردم یزد هنوز هم کمک های خود را برای زلزله زدگان اهدا می کنند.

وی با بیان اینکه چهار کانکس با کاربری مسکونی و درمانی از سوی نیکوکاران یزدی به زلزله‌زدگان استان کرمانشاه اهدا شد افزود: کانکس‌ های تهیه شده دارای اسکلت تمام فولادی با نقطه‌ جوش بالا بوده و پوشش دیوار و سقف آن با سازه ساندویچ پانل فوم پلی یورتان ضد حریق است.

مدیرکل کمیته امداد استان یزد ارزش هر یک از کانکس‌ های اهدایی را حدود ۷۰ میلیون تومان دانست و ادامه داد: یکی از این کانکس‌ ها درمانگاه مجهز به تجهیزات درمانی است و سه کانکس دیگر نیز کاربری مسکونی دارد.

وی با اشاره به اینکه کمک های مردمی در قالب نقدی و غیرنقدی برای مردم زلزله زده کرمانشاه جمع آوری شد، بیان داشت: کمک های جمع آوری شده غیرنقدی که به طور عمده نیازهای اصلی مردم زلزله زده بود به طور مطلوب بسته بندی و با کامیون های کانتینری به منطقه ارسال شد.

علیزاده با بیان اینکه بخشی از نیازهای مردم زلزله زده با کمک های غیرنقدی رفع شده است، اضافه کرد: کمیته امداد استان یزد در نظر دارد با مشارکت نیکوکاران یزدی ۱۰۰ واحد مسکونی برای مددجویان تحت حمایت استان کرمانشاه بسازد.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی هایی انجام داده ایم و برای تحقق این مهم نیاز به حمایت و مشارکت خیران داریم اظهار داشت: خوشبختانه تاکنون ۲۵۰ میلیون تومان از سوی خیران برای ساخت مسکن زلزله زدگان به این نهاد اهدا شده است.