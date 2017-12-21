باید تاوان بازیکنی را بدهیم که ۴ سال پیش در پدیده بازی کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا مهاجری پنجشنبه شب در نشست خبری پیش از دیدار تیم های پدیده و پیکان در مشهد اظهارکرد: امیدوارم در بازی روز جمعه مقابل پیکان تیم پیروز میدان باشیم تا بتوانیم نیم فصل را با برد آغاز کنیم.

وی افزود: خوشبختانه در نیم فصل اردوی خوبی در کیش داشتیم و خودمان را برای نیم فصل آماده کرده ایم.

سرمربی تیم فوتبال پدیده در خصوص کسر ۶ امتیاز از تیمش تصریح کرد: باید تاوان بازیکنی را بدهیم که چهار سال پیش در این تیم بوده است. پیشنهادم این است که فیفا شرایطی ایجاد کند تا سرمربی از ابتدای فصل با وضعیت تیمش آشنا شود.

مهاجری تاکید کرد: برخی تیم ها مانند استقلال اهواز که شنیده ام اسپانسر خوبی جذب کرده اند برای نیم فصل دوم آمده شده اند و باید گفت هر تیمی که خودش را تقویت کند، می‌تواند شانس کسب سهمیه و حتی قهرمانی هم داشته باشد.

وی تصریح کرد: عبدالله، حسین مرادمند و حسین مهربان شرایط بازی کردن را پیدا کرده‌اند، اما محسن یوسفی و بابک حاتمی هنوز نتوانسته‌اند شرایط آمادگی را داشته باشند.امیدوارم تیم‌هایی مانند پیکان و مربیان حرفه‌ای چون مجید جلالی در لیگ ما بیشتر شوند.