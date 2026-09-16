حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیش‌بینی‌های فصلی اظهار کرد: این پیش‌بینی‌ها با احتمال حدود ۷۰ درصد صحت، از بارش‌های بالاتر از نرمال در پاییز امسال خبر می‌دهد.

وی افزود: بارش‌های پاییزی بیشتر به شکل رگبار و رعدوبرق خواهد بود و بر همین اساس باید آمادگی لازم برای وقوع روان‌آب و سیلاب وجود داشته باشد.

مدیرکل هواشناسی استان تهران با اشاره به پدیده ال‌نینو بیان کرد: بر اساس تحلیل آخرین خروجی مدل‌های معتبر بین‌المللی، نشانه‌هایی از تداوم و تقویت نسبی فاز گرم نوسان جنوبی موسوم به ال‌نینو در اقیانوس آرام مشاهده می‌شود.

خورشیدی ادامه داد: ذخیره حرارتی بالا در شرق اقیانوس آرام می‌تواند شرایط را برای شکل‌گیری یک ال‌نینوی بسیار قوی در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ فراهم کند، هرچند شدت و اثرگذاری دقیق این پدیده بر سامانه‌های جوی منطقه‌ای قطعی نیست.

وی تصریح کرد: در صورت استمرار این روند و همراهی سایر مؤلفه‌های جوی، انتظار می‌رود بارش نرمال تا فراتر از نرمال در پاییز و نیمه نخست زمستان ۱۴۰۵ در اغلب مناطق کشور رخ دهد.

مدیرکل هواشناسی استان تهران تأکید کرد: اثر ال‌نینو بر ایران یکسان و قطعی نیست و بسته به برهم‌کنش آن با سامانه‌های جوی منطقه‌ای و سایر دورپیوندها می‌تواند در مناطق مختلف متفاوت باشد.

خورشیدی خاطرنشان کرد: در کنار احتمال افزایش بارش، باید به افزایش رخدادهای حدی، بارش‌های رگباری، سیلاب‌های ناگهانی، نوسانات دمایی و تغییر در الگوی ذخیره و ذوب برف نیز توجه ویژه داشت.