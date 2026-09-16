فوت کارگر مشهدی در قیف سیمان

به گزارش خبرگزاری مهر، حادثه سقوط یک کارگر حدوداً ۴۶ ساله در داخل قیف سیمان واقع در خیابان هاشمی رفسنجانی ۳۴، منجر به فوت وی شد. بلافاصله تیمهای نجات از ایستگاههای ۳۰ و ۳۶ به محل اعزام شدند.
بر اساس بررسیهای اولیه، این کارگر در حین انجام کار در داخل قیف سیمان سقوط کرده و بر اثر شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داده بود.
همکاران آتشنشان با حضور در محل، ضمن ایمنسازی محیط و رعایت کامل اصول ایمنی، عملیات خارج کردن پیکر این کارگر را از داخل قیف سیمان انجام دادند و در اختیار عوامل مربوطه قرار دادند.
سازمان آتشنشانی مشهد ضمن ابراز همدردی با خانواده داغدار این کارگر، از مسئولان واحدهای صنعتی و کارفرمایان میخواهد نسبت به رعایت اصول ایمنی در محیطهای کار، به ویژه در محلهای دارای تجهیزات صنعتی و قیفهای سیمان، اهتمام ویژه داشته باشند تا از بروز چنین حوادث تلخ و جبرانناپذیری جلوگیری شود.
علت حادثه در دست بررسی مسئولان مربوط خواهد بود.
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