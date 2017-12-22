به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری محمدحسن طالبیان معاون میراث‌فرهنگی کشور افزود: تیم‌های کارشناسی استان‌های البرز، تهران، قزوین و گیلان به همراه یگان حفاظت بازدید و سرکشی‌های خود از آثار تاریخی و بررسی وضعیت موزه‌ها را از اخیر آغاز کردند.

معاون میراث‌فرهنگی کشور گفت: نتایج برسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که خوشبختانه آثار تاریخی استان‌های البرز و گیلان و تهران در زلزله اخیر آسیبی ندیده‌اند اما متأسفانه ترک‌های موجود در سه اثر تاریخی مسجد پیغمبریه، مسجد جامع و کاروانسرای تاریخی در استان قزوین عمیق‌تر شده و سقف بازار شهرری نیز ترک‌هایی برداشته است.

طالبیان وضعیت موزه‌های ملی، کاخ گلستان و مجموعه‌های تاریخی‌فرهنگی سعدآباد و نیاوران را خوب ارزیابی کرد و افزود: در این موزه‌ها تمهیدات اولیه در مواجهه با هر پس‌لرزه احتمالی برای آثاری که احتمال صدمه دیدن داشته باشد فراهم شده است.