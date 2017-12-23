به گزارش خبرنگار مهر ، مجلس شورای اسلامی این هفته در روز های یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه تشکیل جلسه علنی خواهد داد؛ دستور کار جلسات این هفته مجلس، به شرح زیر است؛
۱- ادامه بررسی گزارش کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح موادی از قانون آییننامه داخلی مجلس
۲- ادامه بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت
۳- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری
۴- گزارش کمیسیون عمران لایحه اصلاح بند ۲ ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها
۵-گزارش کمیسیونکشاورزی در مورد طرح اصلاح تبصره بند ب ماده ۳۵ قانون برنامه ششم، طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی
۶- گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح الحاق موادی به قانون آییننامه داخلی مجلس
۷- گزارش شوراها و سیاست داخلی در مورد رد طرح دهیاریها
۸-گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد لایحه موافقتنامه بینالمللی روغن زیتون و کنسرو زیتون
۹- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی
۱۰-گزارش کمیسیون بهداشت لایحه موافقتنامه بین ایران و چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دائمی
۱۱- گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد لایحه حفاظت از خاک
۱۲- گزارش کمیسیون شوراها در مورد لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور.
۱۳- گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی طرح استفساریه ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
۱۴- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز برای پاسخگویی به سوال حسن کامران نماینده اصفهان در صحن علنی مجلس حاضر خواهد شد.
۱۵-بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان در مورد تشکیل کمیسیون ویژه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی،
۱۶-گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد بخش تولید با رویکرد اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و گزارش این کمیسیون در مورد نحوه اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
۱۷-بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان مبنی بر لغو رسیدگی اصل ۸۵ در مورد لایحه تجارت از دیگر دستور کارهای این هفته مجلس در جلسات خواهد بود.
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