به گزارش خبرنگار مهر ، مجلس شورای اسلامی این هفته در روز های یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه تشکیل جلسه علنی خواهد داد؛ دستور کار جلسات این هفته مجلس، به شرح زیر است؛

۱- ادامه بررسی گزارش کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس

۲- ادامه بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت

۳- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری

۴- گزارش کمیسیون عمران لایحه اصلاح بند ۲ ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها

۵-گزارش کمیسیونکشاورزی در مورد طرح اصلاح تبصره بند ب ماده ۳۵ قانون برنامه ششم، طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی

۶- گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس

۷- گزارش شوراها و سیاست داخلی در مورد رد طرح دهیاری‌ها

۸-گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد لایحه موافقتنامه بین‌المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون

۹- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی

۱۰-گزارش کمیسیون بهداشت لایحه موافقتنامه بین ایران و چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دائمی

۱۱- گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد لایحه حفاظت از خاک

۱۲- گزارش کمیسیون شوراها در مورد لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور.

۱۳- گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی طرح استفساریه ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

۱۴- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز برای پاسخگویی به سوال حسن کامران نماینده اصفهان در صحن علنی مجلس حاضر خواهد شد.

۱۵-بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان در مورد تشکیل کمیسیون ویژه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی،

۱۶-گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد بخش تولید با رویکرد اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و گزارش این کمیسیون در مورد نحوه اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴

۱۷-بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مبنی بر لغو رسیدگی اصل ۸۵ در مورد لایحه تجارت از دیگر دستور کارهای این هفته مجلس در جلسات خواهد بود.