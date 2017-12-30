به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر هاشمی دبیر نخستین کنگره بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در گفت‌وگویی جزئیات برگزاری این کنگره و مراسم نخستین سالگرد رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تشریح کرد.

وی گفت: این کنگره از ساعت ۸ صبح روز سه شنبه نوزدهم دی ماه در محل سالن اجلاس سران با سخنرانی رییس جمهور افتتاح خواهد شد و در آن شخصیتهای برجسته علمی، سیاسی و فرهنگی سخنرانی خواهند کرد.

هاشمی افزود: این کنگره یک روزه خواهد بود و در دو بخش صبح وعصر برگزار خواهد شد ، در بخش صبح علاوه بر ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی، پیام تصویری آیت الله جوادی آملی و دو سخنرانی انجام می شود و سخنان حجت الاسلام سید حسن خمینی پایان بخش این نشست خواهد بود.

وی تصریح کرد: در بخش پنلهای علمی کنگره نیز که در سه محور دین باوری، سیاست و اقتصاد بصورت همزمان برگزار می گردد ، شخصیتهای علمی، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی به بررسی اندیشه و علمکرد آیت الله هاشمی رفسنجانی خواهند پرداخت و بخش جمع بندی و اختتامیه پنل ها نیز عصر روز سه شنبه و مقارن با ساعت رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی برگزار خواهد شد.

مراسم نخستین سالگرد آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز ، عصر روز پنجشنبه ۲۱ دی ماه و مصادف با خاکسپاری ایشان از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در مدرسه عالی شهید مطهری برگزار می شود.