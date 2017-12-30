  1. سیاست
  2. سایر
۹ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۳۰

با سخنرانی رییس جمهور؛

نخستین کنگره آیت الله هاشمی رفسنجانی ۱۹ دی برگزار می‌شود

نخستین کنگره آیت الله هاشمی رفسنجانی ۱۹ دی برگزار می‌شود

نخستین کنگره آیت الله هاشمی رفسنجانی با سخنرانی رییس جمهور نوزدهم دی ماه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر هاشمی دبیر نخستین کنگره بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی در گفت‌وگویی جزئیات برگزاری این کنگره و مراسم نخستین سالگرد رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی را تشریح کرد.

وی گفت: این کنگره از ساعت ۸ صبح روز سه شنبه نوزدهم دی ماه در محل سالن اجلاس سران با سخنرانی رییس جمهور افتتاح خواهد شد و در آن شخصیتهای برجسته علمی، سیاسی و فرهنگی سخنرانی خواهند کرد.

هاشمی افزود: این کنگره یک روزه خواهد بود و در دو بخش صبح وعصر برگزار خواهد شد ، در بخش صبح علاوه بر ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی، پیام تصویری آیت الله جوادی آملی و دو سخنرانی انجام می شود و سخنان حجت الاسلام سید حسن خمینی پایان بخش این نشست خواهد بود.

وی تصریح کرد: در بخش پنلهای علمی کنگره نیز که در سه محور دین باوری، سیاست و اقتصاد بصورت همزمان برگزار می گردد ، شخصیتهای علمی، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی به بررسی اندیشه و  علمکرد آیت الله هاشمی رفسنجانی خواهند پرداخت و بخش جمع بندی و اختتامیه پنل ها نیز عصر روز سه شنبه و مقارن با ساعت رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی برگزار خواهد شد.

 مراسم نخستین سالگرد آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز ، عصر روز پنجشنبه ۲۱ دی ماه و مصادف با خاکسپاری ایشان از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در مدرسه عالی شهید مطهری برگزار می شود.

کد مطلب 4186257
محمد مهدی ملکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ماهان IR ۱۱:۰۳ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
      0 0
      پاسخ
      برای شرکت در مراسم سالگرد آیت الله هاشمی چه باید کرد؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها