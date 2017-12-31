۷۰۰ حلقه چاه آب غیرمجاز پلمب شد/ لزوم اجرای نظام عادلانه آب

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اصلانی در کارگروه آب و کشاورزی لرستان در سخنانی اظهار داشت: نظام عادلانه آب باید به‌موازات نظام عادلانه توزیع ثروت پیش رود.

وی افزود: واقعیت این است که هدف کلی از استحصال و تولید آب ایجاد زندگی مطلوب برای پایین‌دست و بالادست است اما متأسفانه در دو قسمت وضعیت به این‌گونه نیست.

معاون عمرانی استانداری لرستان ادامه داد: برای مثال در اطراف سد سیمره کشاورزان و مردم می‌گویند آب اینجا به‌جاهای دیگر می‌رود، ما حقابه ای برای کشاورزی نداریم، خانه‌هایمان زیرآب رفته است، ولی در استان‌های دیگر سه بار کشت صورت می‌گیرد.

اصلانی تصریح کرد: باید درزمینهٔ تخصیص آب، شاخص‌ها با دقت بیشتری بررسی شود تا خروجی کار به‌گونه‌ای نباشد که اختلاف سطح زندگی و شهرستان‌ها از این محل بسیار زیاد شود و نابرابری در بالادست و پایین‌دست ایجاد شود.

وی گفت: در راستای توسعه منابع آب استان نیز تأکید مضاعف بر مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز بوده است و در این راستا نیز طی سال جاری ۴۸ حلقه چاه پلمب شده است.

معاون عمرانی استانداری لرستان افزود: از مجموع هزار و ۵۲۳ حلقه چاه آب غیرمجاز موجود حدود ۷۰۰ حلقه چاه مسدود شده است، یعنی ۵۰ درصد آن‌ها پلمب شده است.

اصلانی ادامه داد: همچنین کسانی که برخلاف پروانه بهره‌برداری چاه‌ها اقدام به دست‌کاری کنتور کرده‌اند ظرف دو هفته توسط شرکت توزیع برق باید رسیدگی شوند.

وی گفت: برای رسیدگی به پرونده‌های متخلفین در این زمینه نیز در شهرستان‌های مختلف، شعب ویژه‌ای فعال شوند.