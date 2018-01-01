۵ میلیارد تومان اعتبار تنش آبی به خراسان جنوبی تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر٬ مهدی هاشمی مقدم ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: شرکت آب و فاضلاب شهری به ۲۴ شهر خراسان جنوبی خدمات ارائه می کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دو هزار و ۶۰۰ کیلومتر خطوط انتقال شبکه توزیع اب در سطح استان است٬ گفت: میزان هدررفت آب در استان ۲۵ درصد است.

هاشمی مقدم با بیان اینکه دشت های تامین کننده آب دارای بیلان منفی هستند٬ افزود: هرساله ۲۰ تا ۷۰ سانتی متر افت آب را داریم که این امر نیازمند توجه است.

۶۰۰ کیلومتر شبکه های توزیع آب استان بالای ۲۵ سال قدمت دارد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی بیان کرد: قریب به ۶۰۰ کیلومتر از شبکه های توزیع آب شرب دارای قدمت بالای ۲۵ سال است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای مدیریت و کاهش آب بدون درآمد بیان کرد: نصب و خرید ۵۱ دستگاه شیرآلات ٬ نشت یابی و رفع اتفاقات به منظور جلوگیری از نشت های پنهان شبکه اب از جمله اقدامات انجام شده است.

هاشمی مقدم تعویض کنتور را از دیگر اقدامات انجام شده دانست و افزود: خرید چهار هزار و ۲۱ دستگاه کنتور مشترکین با اعتباری بالغ بر چهار هزار و ۲۱ میلیون ریال و تعویض کنتورهای خراب از جمله اقدامات انجام شده است.

وی شناسایی ۱۸ فقره از انشعابات غیر مجاز٬ اصلاح شبکه آب و دبی سنجی منابع تامین را از دیگر اقدامات انجام شده در راستای مدیریت و کاهش منابع آب دانست.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی با اشاره به اجرای طرح مدول اول تصفیه خانه فاضلاب بیرجند بیان کرد: این طرح در سال ۸۴ با ظرفیت ۱۰ هزار و ۵۰۰ متر مکعب در شبانه روز و برای ۶۵ هزار نفر جمعیت به بهره برداری رسیده است.

وی با اشاره به مصارف فضای سبز شهری در استان بیان کرد: تعدا انشعابات فضای سبز شهری در سال گذشته٬ ۶۵۶ انشعاب بوده که در سال جاری نیز به ۵۸۸ انشعاب رسیده است.

مصرف ۷ درصد آب بیرجند برای فضاهای سبز

هاشمی مقدم با بیان اینکه ۱۸۲ انشعاب برای آبیاری فضای سبز در بیرجند وجود دارد٬ گفت: هفت درصد آب بیرجند مربوط به این فضاها است.

وی اظهار کرد: میزان مصرف آب برای آبیاری فضای سبز در هشت ماهه سال جاری ۷۴۹ هزار متر مکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو درصد افزایش داشته است.

هاشمی مقدم با اشاره به اجرای طرح فاضلاب مهرشهر بیان کرد: این طرح در ۶۴ کیلومتر و هفت زون پیش بینی شده است.

وی اعتبار مورد نیاز این پروژه را ۲۲۰ میلیارد ریال دانست و گفت: تاکنون برای اجرای این پروژه هفت میلیارد تومان هزینه شده است.

هاشمی مقدم با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت بیان کرد: مقاوم سازی خطوط انتقال در برابر سیل٬ حفر چاه رزرو در شهرهای تک منبع و احداث چاه های حوادث را از جمله اقدامات لنجام شده دانست.

وی با اشاره به اعتبارات تنش آبی استان بیان کرد: قریب به یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان از چهار میلیارد تومان اعتبارات مصوب تنش آب در قالب اسناد خزانه اسلامی اخذ شده و هزینه خواهد شد.

هاشمی مقدم بیان کرد: از ایتدای سال جاری تاکنون موفق شدیم از منابع ملی بالغ بر پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای بخش آب و تامین تجهیزات آبرسانی وارد استان کنیم.

مدیرعامل شرکت اب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی با اشاره به اصلاح شبکه های توزیع اب بیان کرد: ۲۰۸ کیلومتر و ۱۵ هزار و ۸۲۰ انشعاب از ابتدای سال نشت یابی شده است.

وی از خریداری چهار هزار کنتور اب خبر داد و گفت: همچنین دو هزار و ۹۸۰ کنتور تعویض شده است.

هاشمی مقدم بیان کرد: همچنین ۲۸ هزار و ۸۲۰ متر شبکه های توزیع آب اصلاح شده که نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد رشد داشته است.