به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، گشت جامع اقیانوس‌شناسی توسط شناور "کاوشگر خلیج‌فارس، با حضور ۱۲ محقق و پژوهشگر به مدت ۶ روز در آب‌های خلیج‌فارس و تنگه هرمز به‌منظور اندازه‌گیری‌های میدانی در حوزه علوم و فنون دریایی و اقیانوسی شروع شد و قرار است ۲۴ نقطه از آب‌های خلیج‌فارس و تنگه هرمز توسط شناور «کاوشگر خلیج‌فارس» مورد تحقیقات میدانی قرار می‌گیرد.

ناصر حاجی‌زاده ذاکر رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در راستای این گشت تحقیقاتی گفت: در این گشت تحقیقاتی نمونه‌برداری و اندازه‌گیری‌های میدانی با پیشرفته‌ترین دستگاه‌های اندازه‌گیری، توسط متخصصان زبده در حوزه‌های زیست دریا، فیزیک دریا، شیمی دریا، زمین‌شناسی دریا، علوم جوی، مهندسی دریا و سنجش‌ازدور، به‌منظور مطالعه بر روی فرآیندهای مختلف دریایی صورت می‌پذیرد.

وی هدف از برگزاری این گشت تحقیقاتی را بررسی اکولوژیکی کفزیان و پلانکتون‌های منطقه ، کالیبراسیون و اعتبار سنجی داده‌های ماهواره‌ای، با استفاده از مشاهدات همزمان میدانی، بررسی میزان آلودگی و سایر ویژگی‌های شیمیایی و فیزیکی مربوط به آب و رسوبات تنگه هرمز، مطالعات تبادل آب خلیج‌فارس و دریای عمان عنوان کرد.

حاجی‌زاده ذاکر با تاکید بر اهمیت خواندن تحقیقات دریایی در محدوده تنگه هرمز مابین خلیج‌فارس و دریای عمان، اظهار داشت: شناخت منطقه دریایی تنگه هرمز که مرز بین خلیج‌فارس با دریاهای آزاد است، از اهمیت بسیار اساسی به لحاظ خود منطقه، تنگه هرمز و شناخت خلیج‌فارس و همچنین اثرگذاری متقابل بر دریای عمان و خلیج‌فارس برخوردار است.

وی با بیان این‌که کاوشگر خلیج‌فارس فصل جدیدی از تحقیقات دریایی و اقیانوسی در پژوهشگاه و همچنین بخش‌های جامعه تحقیقات دریایی کشور گشوده است، افزود: با کمک این شناور که مجهز به فناوری راهبری و تجهیزات میدانی پیشرفته و آزمایشگاه‌های مدرن است بدون شک شاهد تحقیقات دریایی گسترده‌ای در حوزه علوم و فنون دریایی، اقیانوسی و جوی خواهیم بود.