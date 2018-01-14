نگاه فعلی به احزاب کنترلی است/ دولت بودجه احزاب را نداد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کمالی شامگاه یکشنبه در جلسهای که با حضور اعضای خانه احزاب استان خوزستان برگزار شد، عنوان کرد: هدف از ایجاد خانه احزاب بهنوعی تمرین گفتگو و دموکراسی است. متأسفانه این فرهنگ حتی در بین احزاب سیاسی فعال در کشور هم وجود ندارد.
وی افزود: خانه احزاب کشور در سالهای ابتدایی فعالیت خود از چارچوب قوانین و اخلاقیات خارج شد و به محلی برای تسویهحسابهای شخصی اعضا بدل شد و گفتمان سیاسی به گفتمان چالهمیدانی مبدل شد.
کمالی با اشاره به تغیر این رویه غلط در خانه احزاب کشور گفت: یکی از مشکلات ما در این زمان این است که از میان ۲۷۰ حزب ثبت شده در کشور تنها ۳۰ مورد از آنها در قالب یک حزب فعالیت میکنند و مابقی انجمن و کانون هستند که به دنبال فعالیتهای صنفی خودشان هستند.
رئیس خانه احزاب کشور با بیان اینکه انجمنها و کانونهای ثبت شده در خانه احزاب تنها عنوان یک حزب را یدک میکشند، تصریح کرد: برخی از این گروهها حتی تمایلات سیاسی هم ندارند. نگاهی فعلی به احزاب در کشور مبتنی بر توسعهگرایی نیست بلکه کنترلی است.
کمالی اظهار کرد: در زمان انتخابات ریاست جمهوری، نامهای از ستاد روحانی به سازمان مدیریت برنامهریزی و بودجه کشور ارسال شد که بر اساس این نامه باید ۳۵ میلیارد تومان به احزاب برای فعالیت انتخاباتی پرداخت شود اما دستورات نوشته شده در این نامه هیچگاه اجرایی نشد.
بیتوجهی به اعتبار برای احزاب
رئیس خانه احزاب کشور با بیان اینکه در همه کشورهای پیشرفته دنیا دولت به احزاب کمک مالی میکند، گفت: در سال گذشته چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در ردیف بودجه وزارت کشور برای کمک مالی به احزاب تصویب شد که تخصیص این میزان اعتبار هیچگاه محقق نشد.
کمالی همچنین با اشاره به ناآرامیهای چند روز گذشته در کشور گفت: تنها فعالیت احزاب در این بین این بود که معترضان را عامل بیگانگان بدانند. در سایر کشورها فردی که دست به چنین حرکاتی میزند را از عنوان مخالف سیاسی به مخالف صنفی تغیر میدهند و سپس مشکلش را حل میکند این روال در کشور ما برعکس است و هر مخالف سیاسی را یک فرد مخالف با نظام معرفی میکنند.
وی گفت: در این زمان در کشور ما پنج میلیون بیکار وجود دارد این مسئله به این معناست که پنج بمب ساعتی فعال در کشور داریم. احزاب باید برای حل چنین مشکلاتی وارد میدان شوند. عدم درک مسئولان از شرایط فعلی باعث شده تا صدای مردم شنیده نشود.
احزاب در کشور ما جدی گرفته نمیشوند
کمال اظهار کرد: احزاب در کشور ما جدی گرفته نمیشوند. احزاب باید برنامههای اقتصادی و فرهنگی خود را برای حل مشکلات جامعه در زمان انتخابات در اختیار مردم قرار دهند و مردم در این بین تصمیمگیرنده باشند.
وی با بیان اینکه احزاب برای جا به جایی مسالمتآمیز قدرت در جامعه تشکیل شدهاند، تصریح کرد: قانون جدید خانه احزاب در حال تدوین است. همچنین اصلاحیههایی در خصوص قوانین جرم سیاسی نیز در دست تدوین است.
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