به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مراسم رونمایی مجموعه کلامی علامه کاشف الغطاء را پنج شنبه ۲۸ دی ماه از ساعت ۹ صبح در ابتدای خیابان معلم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، طبقه چهارم، تالار خواجه نصیر الدین طوسی برگزار می کند.

علامه شیخ محمد الحسین آل کاشف الغطاء در جهت گسترش و تثبیت فرهنگ و معارف اهل بیت (علیهم السلام)، در حوزه نجف تحولات نوینی را در روش‌ها و شیوه‌های عرضه علوم دینی ایجاد کرد و با توجه به این که حوزه عمدتاً بر فقه و اصول استوار بود روش تازه‌ای در پیش گرفت و جایگاه مناسب‌تری را برای علم کلام و فلسفه در حوزه آموزشی نجف ایجاد کرد. ایشان علاوه بر به کار گیری شیوه‌های نوین، با قلم و بیان خویش در عرصه‌های مختلف علمی، دینی، اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی به فعالیت پرداخت.

وی هماره با انحرافات و بدعت‌های مذهبی وهابیت، بهائیت، مسیحیت، و مادی گراها و دفع شبهات آنان به مبارزه برخواست، وآثار مبارکی از خود به یادگار گذاشت که مجموعه کلامی از جمله آنهاست.

عناوین مجموعه کلامی

۱.المدخل الأوّل: الإمام کاشف الغطاء حیاته و آثاره = این کتاب در هفت بخش زندگینامه علمی سیاسی اخلاقی … و آثار علمی کاشف الغطا نگاشته شده است.

۲.المدخل الثانی: عقود حیاتی، الرحله الحجازیّه و الحرکه الجهادیّه: این مدخل مشتمل بر سه آثر خود نوشته کاشف الغطا در خصوص زندگینامه و سفرهای علمی، سیاسی و جهادی ایشان است.

۳.الدین والإسلام ج ۱: این جلد شامل ۳ فصل است ۱٫ اثبات صانع ۲٫ اثبات توحید و ادله آن۳٫ عدل الهی

۴.الدین والإسلام ج ۲: شامل فصل چهارم در بحث نبوت (بعثت، عصمت، هجرت و …)

۵.الدین والإسلام ج ۳: درباره زندگانی پیامبر اعظم و از پنج مسلک تشکیل شده است ۱٫ دلایل نبوت پیامبر اکرم (ص) ۲٫ به بیان ارهاصات بدو تولد تا بعثت ۳٫ از بعثت تا هجرت به مدینه ۴٫ از هجرت تا رحلت ۵٫ معجزات آن حضرت.

۶.أصل الشیعه و أصولها: این اثر در سال ۱۳۵۰‌ق با هدف پاسخگوئی به توهین‌ها ، تهمت‌ها و افتراهای برخی مغرضین و جاهلین نسبت به شیعه و لغزش‌های جرجی زیدان و جوابی به سمپاشی‏های مجامع علمی، فرهنگی مصر به ویژه نوشته‌های احمد امین مصری نگاشته شده است.

این اثر به دو بخش تقسیم شده: بخش نخست پیرامون پیدایش و گسترش تشیع و بخش دوم در افکار و عقاید شیعه است.

۷.الفردوس الأعلی: شامل مسائل مهم اعتقادی، فقهی، فلسفی و نکات مهم تفسیری و اسرار برخی از عبادات وپاسخ به سئوال‌های ارسالی به ایشان است.

۸.جنّه المأوی: این کتاب حاوی مجموعه‌ای متشکل از سخنرانی‌ها، مقاله‌ها و تعدادی سؤال و جواب است که بیشتر آنها حول مباحث چهارده معصوم علیهم السلام است.

۹.المطالعات و المراجعات و النقود و الردود ج۱: رد کاشف الغطاء بر نقد امین ریحانی و انستاس کرملی به کتاب الدین و الاسلام و پاسخ به نامه‌های ایشان در این باره و … .

۱۰.المطالعات و المراجعات و النقود و الردود ج ۲: نقد کتاب تاریخ آداب اللغه العربیّه نوشته جرجی زیدان و …

۱۱.المطالعات و المراجعات و النقود و الردود ج۳: حاوی ده رساله نقدی کاشف الغطاء در موضوعات مختلف مانند عین المیزان در ردّ رساله میزان الجرح والتعدیل نوشته جمال الدین قاسمی و نقد برکتاب نظام الطلاق فی الاسلام احمد محمد شاکر، نقد برکتاب مقاییس اللغه نوشته احمد بن فارس نقدی بر کتاب الفتنه الکبری نوشته دکتر طه حسین مصری و … .

۱۲.الدروس الدینیه: این کتاب دارای سبکی نو، خلاصه و درسه باب تنظیم شده است، باب نخست حاوی ۱۸ درس با عناوین حقیقت ایمان، ایمان صحیح، اثبات صانع، توحید صانع ونظریه وحدت وجود، عدل اعتقادی، معاد جسمانی، نبوت، صفت پیامبران و أئمه دوازده‌گانه است.

باب دوم در فروع دین و در قالب ۲۲ درس.

باب سوم از هفت درس تشکیل شده و مباحثی چون آداب و اخلاق، دروغ، اسراف، صحت و سلامتی، میانه روی در غذا خوردن و… را دارد.

۱۳.الآیات البیّنات والتوضیح:

۱٫ الآیات البیّنات فی قمع البدع و الضلالات: این کتاب حاوی چهار رساله با ارزش و مهمّ از رساله‌های کاشف‌ الغطاء است به نامهای «المواکب الحسینیه»، «نقض فتاوی الوهابیه و ردّ الطبیعیه و خرافات البابیه است.

۲٫ کتاب التوضیح فی بیان ما هو الأنجیل و من هو المسیح: این کتاب با بررسی دقیق و علمی انجیل و حقیقت مسیح از نگاه قرآن و اناجیل و تناقضات و افسانه‌های نادرست کشیشان و آشنایی با نویسندگان اناجیل به طور منطقی و ریشه‌ای و مستند مورد توجه قرار داده شده است.

۱۴٫الفهارس: شامل فهرس آیات کریمه، احادیث شریفه، اسماء معصومین(علیهم السلام)، کتب وارده در متن، اعلام، اماکن وبقاع، ادیان، جماعات وقبائل، اشعار و مصادر تحقیق می‌باشد.