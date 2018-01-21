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۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۲۰

مدیر کل هواشناسی اردبیل به مهر خبر داد؛

بارش برف و باران در اردبیل ۱۲ درصد کاهش یافته است

بارش برف و باران در اردبیل ۱۲ درصد کاهش یافته است

اردبیل - مدیر کل هواشناسی استان اردبیل از کاهش ۱۲ درصدی بارش برف و باران در این استان از ابتدای مهرماه تا انتهای دی ماه امسال و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد.

علی دولتی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: کل بارش ثبت شده در بازه زمانی ذکر شده ۱۰۴ میلی متر است که در مقایسه با متوسط بارش دوره آماری تغییر محسوسی نداشته است.

وی افزود: همچنین میزان بارش پاییز استان ۹۱ میلی متر به ثبت رسیده که در مقایسه با بارش سال گذشته با ۱۱۰ میلی متر، ۱۸ درصد کاهش یافته است.

مدیر کل هواشناسی استان متذکر شد: تمامی مناطق استان در پاییز امسال به نسبت پاییز سال گذشته با بارش پنج الی ۴۰ درصدی مواجه هستند؛ بطوریکه در کوثر بیشترین کاهش بارش با ۴۰ درصد و در گرمی کمترین کاهش با پنج درصد را شاهد هستیم.

به گفته دولتی مهر با توجه به اینکه یک ماه از زمستان سپری شده، امید می رود در دو ماه باقی مانده وضعیت بارش ها بهبود یافته و ذخایر آبی استان افزایش یابد.

وی در خصوص وضعیت جوی روزهای آینده اضافه کرد: با خروج سامانه ناپایدار که موجب کاهش دما و بارش برف و باران شده بود، دمای هوای اغلب مناطق استان با افزایش همراه است.

مدیر کل هواشناسی استان ادامه داد: با این وجود تا پایان هفته وزش بادهای تند و در ادامه بارش های مقعطی پیش بینی شده است.

کد مطلب 4205670
محمد میرزایی ناطق

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