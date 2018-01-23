تیم ملی فوتسال ایران برابر آذربایجان به تساوی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران از ساعت ۲۰:۳۰ امروز سه شنبه در دیداری تدارکاتی در باکو به مصاف تیم ملی آذربایجان رفت که این بازی با نتیجه تساوی ٣-٣ به اتمام رسید.

برای ایران در این بازی مهران عالیقدر، مهدی جاوید و حسین طیبی گلزنی کردند.

تیم ملی ایران دومین بازی خود را مقابل آذربایجان فردا چهارشنبه برگزار می کند.

ملی پوشان فوتسال ایران که خود را برای جام ملتهای آسیا آماده می کنند، بعد از بازی دوم با آذربایجان به ایران بر می گردند و سپس عازم چین تایپه محل برگزاری جام ملتهای آسیا می شوند.