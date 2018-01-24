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۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۱۷

از ۳ تا ۵ بهمن‌ماه؛

۱۵ نمایش در نخستین جشنواره تئاتر روح‌الله اجرا می‌شود

۱۵ نمایش در نخستین جشنواره تئاتر روح‌الله اجرا می‌شود

اصفهان – دبیر نخستین جشنواره تئاتر و نمایش‌نامه‌نویسی روح‌الله از اجرای بیش از ۱۵ نمایش خیابانی و صحنه‌ای در این جشنواره خبر داد.

محمدرضا رفیعی در گفت‌گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نخستین جشنواره تئاتر و نمایش‌نامه‌نویسی روح‌الله در آستانه دهه فجر و از ۳ تا ۵ بهمن ماه در اصفهان برگزار می‌شود، اظهار داشت: در طول برگزاری این جشنواره بیش از ۱۵ نمایش خیابانی و صحنه‌ای اجرا می‌شود و تعدادی نمایشنامه خوانی نیز خواهیم داشت.

وی افزود: روز سه‌شنبه شاهد خوانش نمایشنامه «ترانه‌های انقلاب» به نویسندگی و کارگردانی عاطفه تقوی، اجرای نمایش خیابانی «ذبیح» به نویسندگی و کارگردانی بهمن گرامی، اجرای نمایش صحنه‌ای «قوی‌تر» از کوروش نیک پیام و نمایش خیابانی «مرزهای بی نشان» در تالار هنر خواهیم بود.

دبیر هنری نخستین جشنواره تئاتر و نمایش‌نامه‌نویسی روح‌الله به برنامه‌های مجتمع فرهنگی هنر فرشچیان در این روز اشاره و گفت: در نخستین روز جشنواره تئاتر روح‌الله نمایش های «این راه که می‌روی» به نویسندگی مصطفی جعفری و کارگردانی محمدزاده و تئاتر خیابانی «بذر امید» به نویسندگی امیر رجب‌پور و کارگردانی پویا امامی در مجتمع فرشچیان اجرا می‌شود.

خوانش نمایشنامه «او آمد» به نویسندگی علی شیرزادی در تالار هنر

وی اضافه کرد: در روز چهارشنبه ۴ بهمن ماه نیز شاهد خوانش نمایشنامه «او آمد» به نویسندگی علی شیرزادی و کارگردانی محسن احمدی نیک در سالن کوچک تالار هنر خواهیم بود، همچنین تئاتر خیابانی «نقل امروز» به نویسندگی و کارگردانی کوروش نیک پیام، «حر دیگر» به نویسندگی و کارگردانی سید روح‌الله فهیمی اصفهانی و نمایش «شیرین و فرهاد مدل ۵۷» به کارگردانی مریم دوستی در این تالار اجرا می‌شود.

رفیعی تاکید کرد: همچنین تئاتر خیابانی «یارا چیریکه» به نویسندگی مصطفی جعفری و کارگردانی عیلرضا شمس و نمایش «خوب‌ترین غلط» به کارگردانی محمد جواد طاهری در سالن اصلی فرشچیان هستیم.

وی اضافه کرد: در سومین روز از این جشنواره نمایشنامه «صدای مرگ» به کارگردانی احمد نیک پیام در سالن کوچک تالار هنر خوانش می‌شود و شاهد اجرای  نمایش خیابانی «باقرآباد» به کارگردانی آدینه رحیم‌نژاد، «ترور نافرجام» به کارگردانی محمدعلی عمادی و نمایش خیابانی «روز خون» به کارگردانی مجتبی خلیلی در محوطه این تالار هستیم.

اجرای نمایش خیابانی «خرداد رخ داد» در مجتمع فرشچیان

دبیر هنری نخستین جشنواره تئاتر و نمایش‌نامه‌نویسی روح‌الله ابراز داشت: همچنین در این روز نمایش خیابانی «خرداد رخ داد» به نویسندگی مصطفی جعفری و کارگردانی نسا سلیمانی و «آن شب که ستاره افتاد» به کارگردانی شمس‌الله اکبری در مجتمع فرشچیان اجرا می‌شود.

وی افزود: در روز پنجشنبه کارگاه بازیگری با حضور استاد کریم اکبری مبارکه و روز جمعه کارگاه ادبیات نمایشی با حضور استاد نصرالله قادری در محل نگارستان امام خمینی‌(ره) از ساعت ۹ صبح برگزار می‌شود.

رفیعی گفت: نمایش‌های تالار هنر در پنج سانس از ساعت ۹ صبح و در مجموعه فرشچیان در سه سانس از ساعت ۱۶ و ۱۵ دقیقه اجرا می شود.

گفتنی است، آیین اختتامیه نخستین جشنواره تئاتر و نمایش‌نامه‌نویسی روح‌الله از ساعت ۱۸ روز جمعه در سالن اتاق بازرگانی اصفهان در جنب نگارخانه امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

کد مطلب 4208615

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