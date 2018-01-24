بررسی نقش دوران صفویه در فرهنگ و هنر ایران در ویژه برنامه «ایران»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دو، این قسمت از مجموعه «ایران» در مسیر برنامه های قبلی که با حضور علی اکبر ولایتی و دیگر کارشناسان به بررسی و تحلیل وضعیت تمدنی و هویتی ایران می پرداخت، به جنبه های مختلف تاثیر دوران صفویه در حوزه های فرهنگ، تجارت، معماری و هویت سازی اشاره می کند و تمامی ارکان و جزییات نقش حکومت صفویه در تمدن سازی مورد بررسی قرار می گیرد.

در این گفتگو علی اکبر ولایتی به طور مفصل به شبهاتی که در نسل های مختلف پیرامون دوران صفویه ایجاد شده بود، می پردازد. حکومت های بعد از صفویه علی الخصوص در دوره های قاجار و پهلوی به دلیل ضعفی که حکومت ها داشته اند و مردم آنها را با قوت شاهان صفوی و توسعه ای که در کشور ایجاد کرده بودند مقایسه می کردند، سر ستیز با حکمرانان دوره صفوی داشتند. بنابراین شاهان قاجار دستور می دهند که در اصفهان ۸۰ ابنیه مهم معماری دوره صفوی را تخریب کنند و عالی قاپو نیز به دلیل تحصن علما در آن محفوظ می ماند.

همچنین در بخش دیگری از این گفتگو ولایتی به دلایل، چرایی و چگونگی تخریب صفویه در دوره پهلوی می پردازد و بیان می شود در دوره پهلوی دوره صفویه مورد تهاجم ایدئولوژیک قرار می گیرد. در این تهاجم جریانِ باستان گرایی و ملی گرایی در دوره رضا شاه پهلوی و بعدتر توسط غرب گرایانِ زمامداری محمدرضا شاه پهلوی هدف صفویه زدایی را دنبال می کردند زیرا صفویه یک امتزاج مستحکم بین هویت، تمدن، آیین و سرزمین ایران برقرار کرده بود.

برنامه «ایران» کاری است از گروه اجتماعی فرهنگی با حضور علی اکبر ولایتی و به تهیه کنندگی مجید احسانی نیک که به صورت ثابت چهارشنبه و پنجشنبه هر هفته ساعت ۲۱ روانه آنتن شبکه دو سیما می شود.