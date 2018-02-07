پخش ویژه برنامه «ایران» به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی شبکه ۲ سیما، برنامه «ایران» از امشب ۱۸ تا یکشنبه ۲۲ بهمن ماه ساعت ۲۱:۰۰ روانه آنتن می شود تا در گفتگو با علی اکبر ولایتی نگاهی ویژه به بن مایه های تمدنی و فرهنگی حکومت پهلوی داشته باشد.

برنامه «ایران» که با محوریت بررسی شاخصه ها و مبانی تمدن اسلامی و ایرانی در دوره های مختلف روانه آنتن می شود با شروع ایام الله دهه فجر موضوع خود را به زیرساخت های تمدنی و فرهنگی حکومت پهلوی اختصاص داده است.

در این گفتگو ولایتی به بررسی نقصان هایی می پردازد که سبب شد حکومت پهلوی به عنوان یکی از کوتاه ترین دوره های حکمرانی در جریان های حاکم بر ایران و سلسله های مختلف شناخته شود.

همچنین در این مسیر دلایل دور ماندن حکومت پهلوی از محبوبیت حاکمیتی و پذیرفته نشدن از سوی مردم بررسی و به عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موثر بر ایجاد این فاصله با توده مردم و وابستگی آن به استعمار پرداخته می شود.

برنامه «ایران» کاری از گروه اجتماعی فرهنگی با حضور دکتر علی اکبر ولایتی و به تهیه کنندگی مجید احسانی نیک به صورت ثابت چهارشنبه و پنجشنبه هر هفته ساعت ۲۱:۰۰ روانه آنتن شبکه ۲ سیما می رود.