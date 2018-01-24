مراسم بزرگداشت شهادت سردار حسن باقری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت غلامحسین افشردی معروف به سردار حسن باقری در تالار وزارت کشور برگزار شد.

در این مراسم عبدالرضا رحمانی فضلی، سردار سرلشکر محمدحسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سرلشکر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، سردار حسین دهقان، امیر احمدرضا پوردستان، سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه، سردار محسن کاظمینی، سردار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه، سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوا فضای سپاه، سردار بهمن کارگر، سردار عبدالله عراقی، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی، سردار فتح الله جعفری و جمعی از معاونان ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهان سپاه حضور یافته‌اند.

سرلشکر محسن رضایی و سرلشکر یحیی رحیم صفوی قرار است در این مراسم سخنرانی کنند.