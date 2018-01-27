مصطفی حسینی در گفت‌ و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در جشنواره فیلم فجر اصفهان، فیلمهایی از سودای سیمرغ یک و اکران فیلم «به وقت شام» از ابراهمی حاتمی کیا قطعی شده است.

وی افزود: با رایزنی‌های در حال انجام امیدواریم منتخبی از فیلم‌های بسته سیمرغ دو نیز در اصفهان اکران شود.

مدیر امور سینمایی استان اصفهان در ارتباط با سینماهایی که فیلم‌های جشنواره فجر در آن به نمایش در می آید، تاکید کرد: سینما سپاهان و فلسطین به منظور اکران فیلم‌های سی و ششمین جشنواره فیلم‌های فجر در اصفهان تدارک دیده شده است.

وی ادامه داد: به احتمال قوی هشتمین جشنواره فجر در اصفهان از روز ۱۲ بهمن ماه آغاز می‌شود اما زمان دقیق آن فردا اعلام خواهد شد.

حسینی تاکید کرد: در بسته یک سودای سیمرغ فیلم‌های مصادره به کارگردانی مهران احمدی، عرف سرد سهیل بیرقی، امپراطور جهنم از پرویز شیخ طادی، سرو زیر آب محمدعلی باشه آهنگر، تنگه ابوقریب از بهرام توکلی؛ لاتاری محمدحسین مهدویان و اتاق تاریک از روح‌الله حجازی وجود دارد.

وی اضافه کرد: همچنین فیلم‌های جشن دلتنگی از پوریا آذربایجانی، کامیون به کارگردانی کامپوزیا پرتوی، هایلایت اصغر نعیمی، شعله ور حمید نعمت الله، فیلشاه هادی محمدیان، بانو قدس ایران مصطفی رزاق کریمی نیز در این بسته به چشم می‌خورد.