به گزارش خبرنگار مهر، محمد همتیان در کارگروه تنظیم بازار استان سمنان که پیش از ظهر یکشنبه در جهاد کشاورزی سمنان برگزار شد، ضمن تائید خبر تصویب قیمت تخممرغ، تأکید کرد: تخممرغ توزیعی باقیمت مصوب و به قیمت هر شانه ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان در اختیار مصرفکننده قرار خواهد گرفت و همه اصناف نیز موظف به رعایت آن هستند.
وی افزود: تخممرغ نیاز استان سمنان همچنین تامین خواهد شد و نگرانی در این رابطه وجود نخواهد داشت.
معاون استاندار سمنان ضمن بیان اینکه این استان جایگاه مناسبی در تولید تخممرغ در بین استانهای کشور دارد، گفت: تصمیمی که برای تأمین تخممرغ استان اخذشده این است که ابتدا دارایی استان در بین مردم توزیع و درصورتیکه نیاز بازار اقتضاء میکرد، از استانهای دیگر نیز وارد شود.
همتیان با تأکید بر ضرورت برگزاری مداوم نشستهای تنظیم بازار در فصل زمستان و روزهای پایانی سال، گفت: باید نظارت بر عرضه محصولات غذایی و نیاز مردم در استان تشدید شود.
وی افزود: از مسئولان ستاد تنظیم بازار همچنین توقع میرود تا نگاه ویژهای نیز به شهرستانهای هشتگانه استان سمنان داشته باشند.
معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار سمنان همچنین گفت: باید کنترل بازار را برای برقراری آرامش نسبی بر بازار شب عید در دست داشت از سوی دیگر نمایشگاههای بهاره نیز در طول ایام منتهی به سال جدید در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار دارد.
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