آتش سوزی در روسیه ۱۲ کشته و زخمی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، در پی وقوع آتش سوزی در یک مجتمع خوابگاهی در منطقه «اومسک» واقع در سیبری، دستکم پنج نفر کشته و هفت تن دیگر نیز زخمی شدند.

آتش نشانی اومسک در توضیح این سانحه اعلام کرد: امروز حوالی ساعت ۵:۳۰ دقیقه صبح به وقت محلی یک ساختمان خوابگاهی کارمندان پنج طبقه واقع در «نوومسکووسکی» در اومسک آتش گرفت.

در ادامه بیانیه منتشر شده از سوی آتش نشانی آمده است: بر اساس برآوردهای اولیه انجام شده پنج نفر ازجمله دو نوجوان ۱۳ و ۱۴ ساله کشته شده و هفت تن دیگر نیز مجروح شده اند.

به گفته مسئولان منطقه، سه تن از مجروحان این حادثه نیز به بیمارستان منتقل شده اند که حال دو تن از آنها وخیم گزارش شده است.

همزمان دادستان اومسک نیز اعلام کرده که کار تحقیق بر روی این پرونده را آغاز کرده است.

همچنین گفته می شود حدود ۶۰ تن از دیگر ساکنان مجتمع نیز به طور کامل از ساختمان تخلیه شده اند.

دلیل رخداد این آتش سوزی هنوز اعلام نشده است.