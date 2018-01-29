۴ مرکز جدید زیر نظر مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت (مفدا)، دکتر محمدمهدی بحرالعلوم در چهارمین دوره توسعه مهارت‌ها و توانمندسازی مدیران فرهنگی و کارشناسان قرآنی دانشگاه‌های علوم پزشکی در مجتمع فرهنگی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت در خزرآباد ساری با اشاره به تنوع بسیار خوب در حوزه ایده‌پردازی قرآنی دانشگاه‌های علوم پزشکی، خواستار مشارکت کارشناسان قرآنی دانشگاه‌ها در تدوین طرح و برنامه سال ۹۷ این مرکز شد.

رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت فعالیت های قرآنی مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت در سال جاری را مناسب ارزیابی کرد و گفت: بخشی بزرگی از کسب رتبه نخست قرانی در بین دستگاه‌های آموزش عالی کشور توسط وزارت بهداشت مرهون تلاش کارشناسان قرآنی دانشگاه های علوم پزشکی است.

وی با بیان نقل قولی از رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها مبنی بر الگو قرار گرفتن فعالیت های قرآنی وزارت بهداشت توسط سایر دستگاه‌های آموزش عالی گفت: در دانشگاه‌های علوم پزشکی تنوع خوبی در حوزه ایده‌پردازی قرآنی وجود دارد اما در اجرای ایده‌ها کار فراوانی در پیش رو داریم.

بحرالعلوم با اشاره به اینکه طرح و برنامه سال آینده مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت در حال نهایی شدن است، دوره توانمندسازی مدیران فرهنگی و کارشناسان قرآنی دانشگاه های علوم پزشکی را فرصت مناسبی برای ارائه پیشنهادات و بررسی این برنامه دانست.

رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت به برخی تغییرات اخیر در معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت نیز پرداخت و گفت: بر اساس توافقات انجام شده با اداره کل فرهنگی این معاونت از این پس«ستاد اقامه نماز»، «شورای امر به معروف و نهی از منکر»، «شورای عفاف و حجاب» و «کانون‌های مذهبی» زیر نظر مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت اداره خواهد شد.

وی با اشاره به نحوه پاسخگویی دانشگاه ها به مکاتبات ستاد خواستار توجه و سرعت بیشتر در این خصوص شد و بر مشارکت کارشناسان قرآنی دانشگاه‌های علوم پزشکی در طراحی برنامه های قرآنی وزارت بهداشت تاکید کرد.