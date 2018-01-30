اختصاص طرح ترافیک به خبرنگاران به نفع شهر و شهروندان است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجدجامعی در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران در ابتدای سخنان خود گفت: گفته می شود که در جلسه گذشته یکی از همکاران ما در حوزه مدیریت به یکی از خبرنگاران حرف تندی زدند که اگر درست باشد من عذرخواهی می کنم.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه به موضوع سهمیه طرح ترافیک خبرنگاران پرداخت و اظهار داشت: سهیمه خاص طرح ترافیک باید از ۱.۵ درصد به دو برابر افزایش پیدا کند و خبرنگاران، روزنامه نگاران و عکاسان خبری – جزو این ۳ درصد باشند.

وی ادامه داد: تعداد ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ سهمیه طرح ترافیک به عنوان خبرنگاران در اختیار دستگاه های ذیربط قرار می گرفت و شاید دو برابر آن نیز توسط دستگاه های غیر ذیربط بین سایرین تحت عنوان خبرنگار توزیع می شد.

مسجدجامعی در پاسخ به این پرسش که چه دلیلی دارد دیگرانی چون پزشکان، وکلا و نمایندگان مجلس در این سهمیه نباشند، اظهار داشت: جنس کار خبرنگاران از نوع دیگر است. این شغل، جزو مشاغل سخت و زیان آور است و آنها مسائل و مشکلات را طرح می کنند که بسیاری از مسئولان و مدیران آن را دوست ندارند. مهم تر از آن باید گفت شغل خبرنگاری از سنخ شورای شهر است و شناخت شهر و مسائل و مشکلات شهر و شهروندان توسط خبرنگاران ممکن است.

وی با ذکر مثال حادثه پلاسکو گفت: اگر خبرنگاران نبودند بی تردید موضوع پلاسکو سربسته باقی می ماند، آن ها بودند که تا عمق آتش و بحران همراه ما بودند و خبر تهیه کردند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در خصوص سخنان پورسیدآقایی، نماینده شهردار تهران، مبنی بر این که در گذشته شش هزار خبرنگار از ما سهمیه می گرفتند گفت: همان طور که گفتم خبرنگاران واجد شرایط این تعداد نبودند و ما هم برای حل این معضل و جلوگیری از سوء استفاده ها، طرح آیین نامه ای را پیشنهاد دادیم. علاوه بر این همان طور که سال های قبل هم گفتم لازم است اسامی خبرنگاران به صورت شفاف اعلام شود تا مانند گذشته امکان اختصاص سهمیه طرح ترافیک به دیگران اما به نام خبرنگاران از بین برود.

مسجدجامعی درباره این موضوع که خیلی از خبرنگاران برای استفاده شخصی طرح ترافیک می گیرند بیان کرد: با این سوء استفاده ها با همان آیین نامه می شود مقابله کرد در عین آن خیلی از این خبرنگاران حوزه شورا ماشین شخصی ندارند.

وی در خصوص این موضوع که خبرگزاری ها باید هزینه طرح ترافیک را بدهند اظهار داشت: این مسئله ای نیست که ما به آن بپردازیم و جای بحث آن درخبرگزار ی هاست نه شورای شهر.