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۱۲ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۴۳

جشن انقلاب با گلباران مزار شهدا در استان قزوین آغاز شد

جشن انقلاب با گلباران مزار شهدا در استان قزوین آغاز شد

قزوین- آغاز چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با گلباران مزار شهدای قزوین در استان جشن گرفته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین روز از دهه مبارک فجر در مراسمی با حضور آیت الله عبدالکریم عابدینی امام جمعه قزوین، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین، مسئولان لشکری، استانی، مدیران دستگاههای اجرایی، روحانیون و گروههای مختلف مردم با گلباران مزار شهدا آغاز دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب در استان قزوین جشن گرفته شد.

شرکت کنندگان در این مراسم با نثار شاخه های گل و قرائت فاتحه نسبت به شهدای انقلاب ادای احترام کردند.

دیدارمسئولان با نماینده ولی فقیه و امام جمعه و رژه موتوری نیروهای مسلح از مهمترین برنامه های اولین روز دهه مبارک فجر در استان قزوین است.

کد مطلب 4216051

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