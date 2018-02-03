شب خاطره مبشر صبح در جماران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شب خاطره «مبشر صبح» ویژه خاطرات دوران پیروزی انقلاب از زمان ورود حضرت امام خمینی (ره) به ایران همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به همت دفتر شب خاطره امور استان‌های حوزه هنری در حسینیه جماران برگزار می‌شود.

سید مهدی ابطحی مسئول دفتر شب خاطره امور استان‌ها، با اعلام این خبر افزود: این ویژه‌برنامه با مشارکت موسسه نشر آثار حضرت امام (ره)، ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی (ره)، حوزه هنری انقلاب اسلامی و با حضور بیت مکرم امام (ره)، سید حسن خمینی تولیت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام و حرم مطهر، علی‌اکبر ناطق نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از مبارزین اصلی در دوره انقلاب و از یاران نزدیک امام راحل به همراه تعدادی از چهره‌های مبارز دوران انقلاب و همراهان حضرت امام (ره) در ایام پیروزی انقلاب در بهمن ۵۷ در حسینیه جماران برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: برنامه‌های در نظر گرفته شده در این مراسم پخش کلیپ، اجرای سرود، بیان خاطره توسط مبارزان دوره انقلاب و همراهان امام از بدو ورود ایشان به کشور خواهد بود. این اولین برنامه شب خاطره است که در ایام‌الله دهه فجر و در حسینیه جماران برگزار می‌شود و تلاش شده است که با حضور اصحاب رسانه خصوصا صداوسیما پوشش مناسبی از این برنامه صورت گیرد.

ابطحی همچنین گفت: با حضور مدیران نهادهای فرهنگی کشور از۲۰ عنوان کتاب در حوزه ادبیات پایداری که توسط مراکز استان‌های حوزه هنری تدوین و انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است رونمایی و از نویسندگان و خاطره‌گویان تقدیر خواهدشد.

شب خاطره «مبشر صبح» با حضور مسئولان لشکری و کشوری، روز چهارشنبه ۱۸ بهمن از ساعت ۱۶ در حسینیه جماران برگزار می‌شود.