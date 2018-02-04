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۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۲۸

تصادف در روستای گردخون یک کشته و شش مصدوم برجا گذاشت

تصادف در روستای گردخون یک کشته و شش مصدوم برجا گذاشت

شیراز- تصادف رانندگی در روستای گردخون منجر به مرگ یک نفر و مصدومیت شش نفر دیگر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی تماس ساعت ۱۰ و سه دقیقه امروز یکشنبه مبنی بر اعلام تصادف واقع در ابتدای جاده گردخون فورا ۴ دستگاه آمبولانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند.

 در این حادثه دو دستگاه پراید و پژو۴۰۵ با یکدیگر برخورد کرده بودند که یک نفر فاقد علائم حیاتی بود و ۶ نفر نیز مصدوم شدند.

عوامل اورژانس بلافاصله عملیات احیای قلبی-ریوی برای فرد فاقد علائم حیاتی و اقدامات درمانی اولیه بر روی مصدومین را انجام دادند اما علیرغم احیای قلبی ریوی فردی که فاقد علائم حیاتی بود بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد.

همچنین پس از انجام اقدامات درمانی اولیه بر روی مصدومین حادثه، دو نفر از آنها توسط تکنسین های اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان نمازی و چهار نفر به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شدند.

کد مطلب 4218950

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