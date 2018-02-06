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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۲۸

با مصوبه مجلس در بودجه ۹۷؛

زائران زمینی اربعین از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف شدند

زائران زمینی اربعین از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از لایحه بود ۹۷، زائران اربعین را از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور، با تصویب بند الحاقی ۳ به تبصره ۱۱ لایحه، ضوابط دریافت عوارض خروج از کشور برای سفرهای عتبات در سال آینده را تعیین کردند.

بر اساسا این بند، «در سال ۱۳۹۷ عوارض خروج از کشور برای زائرین عتبات براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۶ أخذ میشود؛ زائرین اربعین نیز که از تاریخ ۳ مهرماه ۱۳۹۷ لغایت ۲۲ آبان ۱۳۹۷ از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می شوند از پرداخت عوارض خروج معاف هستند.»

نمایندگان همچنین بند الحاقی ۲ به این تبصره را که درباره تعیین تکلیف اراضی واگذار شده و بلاتکلیف مانده از سال ۱۳۶۰ است، برای بررسی و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق بودجه بازگرداندند.

کد مطلب 4220888

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