افزایش تعداد مسلمانان مخالف افراط گرایی در آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون امور مهاجرت و پناهندگان آلمان در گزارشی تأکید کرد: شمار مسلمانانی که برای مشورت گرفتن درباره راه های مقابله با افراط گرایی، به دفاتر وابسته به این کمیسیون مراجعه می کنند، افزایش یافته است.



در این گزارش اشاره شده است: دفتر پاسخگویی به شبهات مربوط به افراط گرایی از زمان تأسیس آن در سال ۲۰۱۲ میلادی تا اواخر سال ۲۰۱۶، پاسخگوی ۳ هزار و ۱۶۳ نفر از کسانی بود که برای آشنایی با چگونگی رفتار با افراط گراها به آن مرکز مراجعه کرده بودند.



در ادامه این گزارش آمده است که حدود ۸۵۴ نفر از این افراد، نیازمند رفتاری دقیق و حساب شده با افراط گرایانی بودند که در اطراف آنها زندگی می کردند.



شایان ذکر است در سال های اخیر برخی گروه های افراطی و اسلام ستیز در کشور آلمان فعالیت دارند که از آن جمله می توان به جنبش پگیدا اشاره کرد. جنبش اروپایی های وطن دوست علیه اسلامی شدن غرب، معروف به پگیدا یک سازمان ضد اسلامی است که در اکتبر۲۰۱۴ در شهر درسدن آلمان فعالیت خود را آغاز کرد و تا کنون این فعالیت ادامه دارد. این جنبش هر از چندگاهی با برگزاری تظاهرات های ضد اسلامی و ضد مهاجرت، اعتراضات خود را نسبت به مسلمانان اعلام می کند.