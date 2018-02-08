بی بندوباری مدرنیته نیست/سعی دشمن در ترویج فرهنگ جاهلیت در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران، شامگاه پنجشنبه در مراسم یادواره شهید «ثامنی راد» ، در ورامین طی سخنانی با بیان این که تاریخ نباید توسط برخی افراد تحریف شود، اظهار داشت: این وظیفه ما است که مراقب این تاریخ باشیم، شاه از ترس انقلاب و انقلابیون فرار کرد.

وی با بیان این که جوانان امروز در زمان انقلاب نبودند، اضافه کرد: کار امروز جوانان انقلاب اسلامی سخت تر است، چرا که این افراد زمان انقلاب نبودند، اما اکنون باید هم باید با عوامل شاه بجنگند، هم با دشمنان بجنگند و هم اینکه کشور را اداره کنند.

نایب رئیس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با تاکید بر زنده نگاه داشتن فرهنگ انقلابی گری، گفت: امروز سعی دارند فرهنگ جاهلیت را در کشور ما ترویج کرده و بی بندوباری را شایع کنند، این فرهنگ ما نیست، برخی اقدامات مدرنیته نیست و مانند زمان جاهلیت است، افرادی که امروز دم از دین‌گریزی می‌زنند و اسلام‌گریزی می‌کنند یا افرادی که سابقه خوب انقلابی داشتند و امروز می‌گویند که فرقی نمی‌کند که چه بگویی یا فکر کنی و مسائل این‌چنینی، این‌ها همان بازگشت به عقب و جاهلیت است.

چمران انقلاب اسلامی را متفاوت از تمام انقلاب های دنیا دانست و اسلام، رهبری و مردم را ۳ اصل انقلاب خواند و گفت: مبنای فکری انقلاب اسلامی اسلام و مکتب اهل‌بیت (ع) است، انقلاب اسلامی از سال ۴۲ و از مساجد شروع شد، که در آن شهدای ورامین و پیشوا به شهادت رسیدند، انگیزه مردم از انقلاب اسلامی، انگیزه اقتصادی نبود، انقلاب مردم ایران برای اسلام بود.

وی سپس به تاثیر رهبری در انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: رهبر انقلاب اسلامی مرجع تقلید، دانشمند و عارف بی نظیر بود، انقلاب اسلامی با نرمی به پیروزی رسید، انقلاب‌های بزرگ دنیا مانند انقلاب کبیر فرانسه که به آن می‌نازند، با کشتار به پیروزی رسیده بود؛ هر چند که رهبران اصلی آن ساده‌زیست بودند ولی بعد از آن طرفداران آن‌ها به سمت ثروتمندی و غرور پیش رفتند.

چمران اضافه کرد: همه مردم کشور ما در صحنه انقلاب حاضر شدند، در حالی که در انقلاب شوروی و امثال آن تنها ۵ درصد مردم شرکت داشتند.

وی افزود: ۳ اصل مهم در پیروزی انقلاب اسلامی سبب تداوم راه انقلاب نیز خواهد بود.





