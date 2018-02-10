معرفی هیات انتخاب و داوری بخش فیلم جشنواره کاشان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، مهدی اسدی، محمدرضا جهان‌پناه، ابراهیم سعیدی، مصطفی گندمکار و وحید موساییان انتخاب و داوری بخش فیلم پنجاه و نهمین جشنواره منطقه‌ای کاشان را عهده‌دار شدند.

پنجاه‌ونهمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان در سه بخش مسابقه­ ی فیلم کوتاه، فیلمنامه و عکس از تاریخ ۴ تا ۷ اسفندماه سال۱۳۹۶ به‌مدت چهار روز در استان اصفهان، شهر کاشان با حضور استان‌های تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، قم، گلستان، لرستان، مازندران، مرکزی، سمنان و اصفهان، توسط انجمن سینمای جوانان ایران، شهرداری کاشان و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر کاشان برگزار می‌شود.