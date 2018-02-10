«به وقت شام» نماد شجاعت ایرانی و رسوایی اسلام تکفیری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا تابش نائب رئیس فراکسیون امید مجلس پس از تماشای فیلم «به وقت شام» اثر جدید ابراهیم حاتمی کیا، با بیان اینکه حاتمی کیا با ساخت موفق این فیلم، جبهه جنگ با جریان تکفیری را با ابزار هنر به خوبی به تصویر کشیده است، اظهار داشت: تحولات دنیای امروز و استفاده نظام سلطه از همه ابزارها برای توجیه و مشروعیت بخشی به عملکرد ناصواب خویش، ایجاب می کند تا ما اهداف و سیاستگذاری های نظام را در مقابله با تروریست ها و گروههای تکفیری و حمایت از مظلومان که جزو آرمانهای انقلاب اسلامی است، در تمامی جبهه ها از جمله اندیشه و هنر به نمایش بگذاریم که الحق آقای حاتمی کیا و همکاران هنرمندشان در این عرصه ی حساس موفق عمل کرده اند.

وی گفت: «به وقت شام» شجاعت، عزت و غیرت ایران و ایرانی را در دفاع از آرمانها و ارزش های انسانی به نمایش می گذارد و تفاوت بین اسلام ناب محمدی که خاستگاه آن ایران است و اسلامی را که سلفی ها و وهابیون مروج آن هستند، به خوبی مجسم می کند.

نماینده مردم اردکان در مجلس تصریح کرد: خوشحالم حاتمی کیا که در «آژانس شیشه ای»، «چ» و «بادیگارد» افکار عمومی در سطح ملی را تحت تاثیر قرار داد، با ساخت این فیلم، مخاطبان بین المللی را هدف قرار داده است.

وی تصریح کرد: به نظر بنده نقش روشنگر و تاثیر گذار جناب آقای حاتمی کیا به عنوان فرمانده موفق نظام در جنگ نرم، بواسطه ساخت موفق فیلم «به وقت شام» در خور تقدیر است.