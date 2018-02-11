مدیرعامل نسف قارشی هم به تهران آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام امیرعلی حسینی مدیر امور بین‌المللی باشگاه پرسپولیس، کاروان تیم فوتبال نسف قارشی ازبکستان ظهر امروز یکشنبه وارد تهران شد و پس از انجام امور فرودگاهی راهی هتل محل اقامت خود شدند.

همچنین مدیرعامل باشگاه نسف قارشی ازبکستان، این تیم را برای نخستین بازی اش برای رقابت های دیگر قهرمانان آسیا مقابل پرسپولیس همراهی کرده است. وی در بدو ورودش دیدار و گفتگویی با نماینده باشگاه پرسپولیس داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار رفت تیم های فوتبال پرسپولیس و نسف قاشی ازبکستان در مرحله گروهی رقابت های لیگ برتر قهرمانان آسیا ساعت ۱۷:۱۵ روز سه شنبه در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.