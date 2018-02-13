برخی پروازها به مقصد اهواز به مبدا برگشتند

مجید ملایانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به آغاز پدیده شدید ریزگردها در اهواز، پروازهای مختلفی پس از بررسی وضعیت فرودگاه اهواز، به مبدا برگشتند.

وی افزود: پرواز شرکت هواپیمایی ماهان از شیراز به اهواز با شماره پرواز ۴۵۶۲ به فرودگاه جایگزین (اصفهان) بازگشت.

مدیر روابط عمومی فرودگاه اهواز تصریح کرد: پرواز هواپیمایی قشم ایر از تهران به اهواز شماره پرواز ۱۲۱۲ به مبدا بازگشت.

ملایانی خبر داد: پرواز شرکت هواپیمایی تابان نیز از تهران به اهواز با شماره پرواز ۶۲۴۵ به مبدا بازگشت.

وی در پایان گفت: پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایر از بندرعباس به اهواز با شماره پرواز ۲۷۱ به مبدا برگشت.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به وقوع گرد و خاک در شهرستان اهواز، در حال حاضر دید افقی در فرودگاه اهواز ۲۰۰ متر است و تا اطلاع ثانوی هیچ پروازی انجام نخواهد شد.

در حال حاضر دو پرواز ورودی به فرودگاه اهواز به دلیل شرایط بد جوی و وقوع پدیده گرد و غبار در این شهر لغو شده است.