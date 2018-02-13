اتخاذ مواضع جدی‌ اتحادیه اروپا در برابر تصمیمات آمریکا ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، ژوستین ویس، مدیر مرکز تحلیل، پیش‌بینی و استراتژیک وزارت امور خارجه فرانسه امروز (۲۴ بهن ماه) با علاء الدین بروردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد.

علاء الدین بروجردی با ابراز خرسندی از رشد روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور بعد از توافق برجام، گفت: افزایش همکاری‌های دو جانبه در عرصه‌های مختلف به ویژه با فرانسه همیشه برای ما حائز اهمیت بوده و مجلس شورای اسلامی از ایجاد زمینه‌های گسترش ارتباطات فی‌مابین حمایت می‌ کند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را بر پایه داشتن روابط خوب با همه کشورها در چارچوب منافع و احترام متقابل استوار دانست و با توجه به تهدیدات آمریکا در خروج از برجام، افزود: ضروری است اتحادیه اروپا به عنوان مجموعه‌ای از کشورهای قدرتمند با ظرفیت‌های فراوان مواضع جدی‌تری در برابر تصمیمات آمریکا اتخاذ کند.

وی بحران‌های موجود در منطقه را ناشی از اراده آمریکا برای ایجاد تغییر در ساختار سیاسی کشورهای منطقه دانست که خروجی جز شکست در پی نداشته است.

همچنین ژوستین ویس، مدیر مرکز تحلیل، پیش‌بینی و استراتژیک وزارت امور خارجه ضمن تشکر از فرصت این دیدار، گفت: دو کشور دارای چالش‌های مشترکی در مسائل سیاسی و منطقه‌ای هستند که می‌توانند با تعامل و همفکری به نتایج خوبی دست یابد.

مدیر مرکز تحلیل، پیش‌بینی و استراتژیک وزارت امور خارجه در ادامه با تأکید بر بودن توافق برجام، افزود: هدف تغییر توافق برجام نیست بلکه پیدا کردن راه‌حل منطقی برای ادامه این توافق است.

ژوستین ویس فعالیت‌های موشکی ایران برای دفاع از کشور را مشروع دانست و همچنین به تصویب قوانینی در ارتباط به شفافیت مالی از سوی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد.