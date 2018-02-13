ترکیه باید متناسب عمل کند/ اروپا به دنبال جایگزین ناتو نباشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «ینس استولتنبرگ» دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» امروز سه شنبه با شرکت در یک نشست خبری در مقر این سازمان در بروکسل اعلام کرد: ترکیه نگرانی های مشروع امنیتی دارد و حق دارد به این نگرانیها پرداخته و به رفع آن ها مبادرت نماید؛ اما باید بطور متناسب عمل کند.

دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ادامه داد: ترکیه پیشتر ناتو را در جریان عملیات کنونی شاخه زیتون قرار داده بود.

وی در ادامه افزود: با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری و سران این کشور درباره با وضعیت سوریه به صورت منظم در تماس هستیم.

ینس استولتنبرگ درباره قرارداد خرید سامانه S-۴۰۰ میان ترکیه و روسیه نیز گفت: اعلام جزئیات این قرارداد به ترکیه بستگی دارد. از سوی دیگر از توسعه سیستم دفاع هوایی مشترک ترکیه با ایتالیا و فرانسه به عنوان دو عضو دیگر ناتو نیز خرسند هستیم.

دبیرکل ناتو همچنین در آستانه نشست وزرای دفاع این سازمان در بروکسل خطاب به اروپائی های چنین هشدار داد: ابتکار دفاعی اروپا نباید موانع اقتصادی را ایجاد کند و در پی جایگزینی ناتو باشد.