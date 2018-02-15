به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در نشست خبری خود پیش از سفر به هندوستان گفت: این سفر به دعوت رسمی نخست‌وزیر محترم هند و در پاسخ به سفر سال گذشته ایشان به تهران انجام می‌شود. در این سفر علاوه بر ملاقات با نخست‌وزیر و رئیس جمهور و برخی مقامات دیگر این کشور، اسناد همکاری هم بین مقامات دولتی و همچنین کارآفرینان و تجاری که در این سفر حضور دارند، با همتایان شان به امضا می رسد.

وی افزود: علاوه بر این در جمع نخبگان هندی برای تشریح سیاست های خارجی سخنرانی و در جلسات دیگری با علمای اسلامی و مسلمانان این کشور دیدار و گفتگو خواهیم داشت.

رئیس جمهور درباره اهداف این سفر و منافع مشترک میان دو کشور گفت: یکی از مسائل بسیار مهم در روابط ایران و هند مسئله ترانزیت است و اتصال هند از طریق بندرچابهار به افغانستان و آسیای مرکزی که برای دو کشور بسیار مهم است.

وی افزود: سند همکاری میان روسای سه کشور ایران، هندوستان و افغانستان به امضا رسید و در این راستا بندر شهید بهشتی در چابهار با حضور مقاماتی از ۱۷ کشور افتتاح شد که ظرفیت چابهار را به ۸.۵ میلیون تن افزایش دادیم. سرمایه گذاری در بندر چابهار و راه آهن به زاهدان یکی دیگر از مسائل مورد همکاری ایران و هندوستان است.

روحانی با بیان اینکه دو کشور درباره مسائل منطقه و جهان نگرانی های مشترکی دارند و در این سفر درخصوص مسائلی همچون تروریست مذاکره خواهند کرد، تصریح کرد: دو کشور ایران و هند عضو مهم جنبش عدم تعهد هستند، پس به همین دلیل در خصوص مسائل بین‌المللی و جهان در حال توسعه گفتگو خواهیم کرد.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: سفر ما به هند به دو بخش تقسیم می شود؛ در بخش اول که در حیدرآباد است که عمدتاً پیرامون مسائل فرهنگی است. ما در جمع مسلمانان هند سخنرانی می کنیم و با علما شیعه و سنی دیدار خواهیم کرد. همچنین با ایرانی های مقیم هند دیداری خواهیم داشت و از برخی اماکن تاریخی بازدید خواهیم کرد. بخش دوم سفر در دهلی انجام می شود که عمدتاً سیاسی و اقتصادی خواهد بود.

وی یادآور شد: ایرانی هاسال های زیادی است که در هند زندگی می کنند و عده ای از دانشجویان در آن کشور به تحصیل می پردازند که با آنها نیز دیداری خواهیم داشت. مسیر روابط دو کشور مهم ایران و هندوستان در یک مسیر مثبت و درستی قرار دارد و سفرآقای مودی نخست وزیر هندوستان به ایران تأثیرات مثبتی داشت و امیدوارم سفر ما به این کشور مکمل آن سفر باشد و تأثیرات مثبتی به همراه داشته باشد تا بتوانیم آینده بهتری را در تعامل با کشورهای منطقه و هندوستان داشته باشیم.

گفتنی است، رئیس جمهور در سفر سه روزه خود به دهلی‌نو هیئتی از فعالان اقتصادی را همراه خود می برد. قرار است در این سفر همایش تجاری و نشست‌های دوجانبه بین فعالان اقتصادی ۲ کشور برگزار شود.

این سفر در پاسخ به دعوت رسمی «نارندرا دامورداس مودی» نخست وزیر هند، انجام می شود که وزیر حمل و نقل، بزرگراه ها و کشتیرانی این کشور به عنوان نماینده ویژه هند، در حاشیه حضور در آیین تحلیف ریاست جمهوری اسلامی ایران تقدیم شده بود.

پیش از آن نیز نخست وزیر هند دوم خردادماه ۱۳۹۵ پس از ۱۴ سال به تهران آمد و در بدو ورود در صفحه توییتر خود نوشت: وارد ایران شدم؛ سرزمینی که با آن پیوندهای تمدنی داریم. امیدواریم بتوانیم همکاری‌های اقتصادی میان کشورهای ما را تقویت کنیم.