تعداد ملی پوشان پرسپولیس افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز تیم ملی فوتبال ایران با حضور پررنگ بازیکنان پرسپولیس پیگیری شد. ملی پوشان فوتبال ایران در حالی صبح امروز پنجشنبه به انجام کارهای جسمانی و آماده سازی روحی خود زیر نظر کادر فنی پرداختند که کمال کامیابی نیا نیز به جمع آنها اضافه شده بود.

هافبک پرسپولیس که در بازی با نسف قارشی ازبکستان در ترکیب اصلی سرخپوشان پایتخت حضور نداشت پس از حضور در بازی تدارکاتی روز گذشته تیمش به اردوی تیم ملی ملحق شد تا پا به پای ملی پوشان تمرین کند.

گفتنی است تمرین امروز پرسپولیس تعطیل است و بازیکنان این تیم از فردا خود را برای بازی با السد قطر در دوحه آ»اده خواهند کرد. در حال حاضر علیرضا بیرانوند، محمد انصاری، وحید امیری، کمال کامیابی نیا، سید جلال حسینی و علی علیپور ملی پوشان پرسپولیس را در اردوهای هفتگی تشکیل می دهند.