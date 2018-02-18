علل سقوط هواپیما را ریشه یابی و پیگیری کنید

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی با اشاره به حادثه سقوط هواپیمای تهران- یاسوج گفت: حادثه سقوط این هواپیما، حادثه ای دردناک و تاسف برانگیز برای ملت ایران بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی علیرغم دستور کار مجلس مبنی بر بررسی لایحه بودجه، متاثر از این موضوع مکررا در حال پیگیری موضوع بودند.

وی اظهار داشت: لازم است کمیسیون عمران موضوع را ریشه یابی کرده و پیگیری کند تا ریشه این مسائل مشخص شود.

لاریجانی در پایان با خانواده های محترم حادثه دیدگان اظهار همدردی کرده و برای سانحه دیدگان نیز از خداوند آرزوی علو درجات کرد.