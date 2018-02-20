به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب دویست و چهل و ششمین عنوان کتاب داستان غیرفارسی مجموعه «جهان نو» است که این ناشر چاپ می کند.

ویلیام سیوارد باروز نویسنده و نقاش آمریکایی متولد سال ۱۹۱۴ و درگذشته به سال ۱۹۹۷ است. او از اعضای شاخص نسل بیت و یکی از نویسندگان برجسته پست مدرن است. هیچ نویسنده‌ای پس از جنگ جهانی دوم، به اندازه باروز اسطوره پردازی نشده است.

تاثیر این نویسنده در حوزه فرهنگ عامه اگر بیشتر از حوزه ادبیات و هنر نبوده باشد، کمتر هم نبوده است. دو رمان بحث برانگیز و مهم وی با نام های «سور عریان» و «تزریقی»، نقاط عطفی در تاریخ ادبیات آمریکا رقم زدند.

رمان کوتاه «گربه درون» وجه متفاوت و لطیف تری از این نویسنده را به مخاطبان نشان داد. این کتاب شامل روایت نازک بینانه دوستی های غیرمنتظره این نویسنده با گربه ها و تعمقی بر رابطه مرموز بین آن ها و میزبانانشان است که باروز رد آن را تا آیین های مصر باستانی دنبال می کند.

رمان مورد نظر به صورت خاطرات یک راوی اول شخص که باروز باشد، نوشته شده است.

در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

روسکی از گربه کوچولوها بدش می آمد. خودش تنها گربه کوچولوی بامزه بود. بچه گربه ها مزاحم و فضول بودند. یک بار روسکی را برای حمله به یکی از بچه گربه ها زدم، و دیده ام وقتی بچه گربه ها در انبار غله اند مادر از آن جا بیرونش می کند. و روسکی از هوراشیو می ترسید. شبی هوراشیو سراغ روسکی در ایوان پشتی رفت. ( آن موقع روسکی نبود. هنوز نمی دانستم گربه ای از نژاد آبی روسی است. اسموکی صداش می کردم.) با حالتی بی اعتنا اما مصمم رفت سراغ روسکی و به او حمله کرد، او هم دوید زیر میز.

دیده ام که در نزاع گربه ها مهاجم تقریبا همیشه پیروز میدان است. اگر گربه ای بازنده نزاع باشد تردیدی در فرار به خود راه نمی دهد، حال آن که سگی ممکن است تا سر حد مرگ احمقانه اش بجنگد. به قول مربی جوجیتسویم در قدیم: «حقه کار نکرد، بهتره فرار کرد.»

این کتاب با ۱۰۶ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۱۰ هزار تومان منتشر شده است.